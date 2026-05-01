Beyaz Saray’da “Son darbe” Toplantısı! ABD-İran Savaşında Sona Doğru

İngiltere merkezli Independent gazetesine göre, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) komutanı Amiral Brad Cooper, Trump'a İran'a yönelik olası 'nihai darbe' saldırı seçenekleri hakkında kapsamlı bir brifing sundu.Amiral Brad Cooper, Trump ile Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda gerçekleştirdiği görüşmede, muharebe operasyonlarına yeniden başlanması halinde 'kısa ve güçlü bir saldırı dalgası' düzenlenebileceğini ifade etti.İngiltere merkezli Independent'a göre, söz konusu plan kapsamında İran'ın 'geriye kalan askeri varlıkları, liderliği ve kritik altyapısı' hedef alınabilecek unsurlar arasında yer alıyor.Pentagon'un değerlendirdiği seçenekler arasında 'Dark Eagle' olarak bilinen yeni nesil hipersonik füze sistemi de bulunuyor. Habere göre, yaklaşık 2.000 mil (3.218 kilometre) menzile sahip olan sistemin, İran'ın kalan balistik füze fırlatma rampalarına karşı etkili olabileceği belirtiliyor.ABD ordusu ayrıca 5.000 pound'a kadar hipersonik mühimmat taşıyabilen B-1B Lancer bombardıman uçaklarının bölgedeki varlığını artırdı. İngiltere merkezli Independent'a göre, söz konusu uçakların 'büyük yükler' taşıma kapasitesi sayesinde geniş çaplı operasyonlarda kritik rol oynayabileceği ifade edildi.ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar, Tahran yönetiminin Körfez'deki ABD müttefiklerine misilleme yapmasına ve Hürmüz Boğazı'nı kapatmasına yol açtı.8 Nisan'da Pakistan'ın arabuluculuğuyla ateşkes ilan edilse de, 11-12 Nisan tarihlerinde İslamabad'da gerçekleştirilen görüşmelerden somut bir sonuç çıkmadı. ABD Başkanı Donald Trump daha sonra Pakistan'ın talebi üzerine ateşkesi tek taraflı olarak uzatırken, yeni bir süre belirlemedi.İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatmıştı. Bu kararla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 65'lere kadar artış görüldü.ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a 'deniz ablukası' uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin 'deniz ablukasına' devam edeceğini duyurması üzerine Boğaz'dan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran'da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.