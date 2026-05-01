Soykırım Medyasının Gerçek Yüzü Deşifre Oldu! Gazze'deki Zulüm Perdelendi

Katil İsrail'e koşulsuz desteğiyle tanınan Alman medya devi Axel Springer CEO'su Mathias Döpfner, şirketin altında yer alan Politico, Bild, The Daily Telegraph medya kuruluşlarının yazı işleri kadrosundan İsrail'e bağlılık talep etti.Alman yönetici Mathias Döpfner'in 'İsrail'e destek ver ya da başka yerde iş bul' gibi ifadeleri sosyal medyada tepki çekti. Döpfner, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel döneminden bu yana 'Yahudi olmayan bir siyonist' olarak tanımlıyor. Ayrıca, iddialara göre İsrail'e bağlılık şartı Axel Springer şirketlerinde işe giriş kontratlarında da yer alıyor.Almanya merkezli medya devi Axel Springer SE, geçtiğimiz haftalarda İngiltere'nin köklü gazetelerinden The Telegraph'ı da satın almıştı. Bu satışın ardından gazete çalışanlarından kurumun İsrail yanlısı yayın ilkelerine uyum sağlamalarının beklendiği bildirildi.Telegraph'ın devri 'İsrail'in var olma hakkına destek' şartı nedeniyle, İngiliz basınında basın özgürlüğü ve tarafsızlık ilkeleri etrafında yeni bir tartışma başlattı.Alman Basın Konseyi'nden Gazze haberleri nedeniyle geçtiğimiz aylarda Bild ve Welt gazetesine kınama cezası vermişti. Gazeteciliğin etik kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyen Alman Basın Konseyi'ne göre yayımladığı içeriklerden dolayı en fazla 'kınama' alan medya kuruluşları arasında ilk sırada açık ara farkla Bild gazetesi yer alıyor. CEO Döpfner geçtiğimiz yıl ekim ayında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından 'İsrail'in kararlı bir destekçisi' olduğu gerekçesiyle onur madalyasına layık görülmüştü.İngiltere'de yapılan araştırma, ana akım medyanın Gazze haberlerinde İsrail saldırılarını perdeleyen, edilgen dil kullanan ve Filistinli kaynaklara daha az yer veren bir yayın çizgisi izlediğini ortaya koydu. NewsCord araştırmasında, BBC, The Guardian, Sky News ve Al Jazeera tarafından yayımlanan 11 bin 295 metin incelendi.İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, İngiltere'deki ana akım medyanın Gazze haberlerinde İsrail şiddetini küçümseyen bir dil kullandığını ortaya koyarak, bu yaklaşımın 'soykırımı meşrulaştırdığı' konusunda uyarıda bulundu.Soykırımcı İsrail'e koşulsuz destek verenler arasında sadece Batılı ana akım medya şirketleri bulunmuyor. ABD merkezli internet devleri de dört koldan siyonistlere adeta hizmet ediyor. Meta, YouTube ve Google gibi markalar medya sektöründeki reklam pastasını ellerinde tutuyor. Bu şirketler, İsrail'i aramalarda öne çıkarıyor ve büyük reklam desteği veriyor.