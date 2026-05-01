Fifa Kongresinde Tarihi Rest! Tokalaşmayı reddetti

Kanada'da düzenlenen FIFA Kongresi'nde Filistin ve İsrail temsilcileri arasında yaşanan gerilim, uluslararası spor arenasında siyasi krizin bir kez daha sahaya yansımasına neden oldu.Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub, İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Basim Sheikh Suliman ile aynı kürsüde yan yana durmayı ve tokalaşmayı reddetti.El Cezire'nin aktardığına göre olay, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun iki tarafı sahneye davet etmesiyle başladı. Infantino'nun Rajoub'u Suliman'a yaklaştırma girişimi sonuçsuz kaldı.Filistin tarafı, bu çağrıya sert tepki gösterdi. Filistin Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Susan Shalabi, yaşananları şu sözlerle değerlendirdi:'İsrail'in faşizmini ve soykırımını aklamak için getirilen biriyle tokalaşamam. Biz acı çekiyoruz.'Gerilim üzerine yeniden söz alan Infantino, taraflara birlikte çalışma çağrısı yaptı:'Birlikte çalışalım, çocuklara umut verelim. Bunlar karmaşık meseleler.'Ancak Filistin heyeti, bu yaklaşımın gerçekliği yansıtmadığını savundu. Shalabi, Rajoub'un konuşmasında uluslararası kuralların ihlal edildiğini uzun uzun anlattığını hatırlatarak, tokalaşma çağrısının bu mesajı gölgelediğini söyledi.Kongredeki tartışmanın arka planında ise uzun süredir devam eden bir kriz bulunuyor. Filistin tarafı, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde faaliyet gösteren İsrail kulüplerinin, İsrail Futbol Federasyonu liglerinde yer almasına karşı çıkıyor.Filistin Futbol Federasyonu, bu durumun FIFA statülerine aykırı olduğunu savunarak yaptırım talep ediyor.FIFA ise geçtiğimiz ay aldığı kararda İsrail'e herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını duyurdu.Bu kararın ardından Filistin Futbol Federasyonu, konuyu Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşıdı.FIFA sahnesinde yaşanan tokalaşma krizi, Filistin tarafının spor üzerinden yürüttüğü diplomatik mücadeleyi gözler önüne serdi.