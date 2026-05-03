Cehennem Meleklerine ağır darbe! 67 kişi gözaltına alındı!

Sabah'ın haberine göre Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde, önceki gün 1200 polisle Cehennem Melekleri (Hells Angels) yapılanmasına karşı başlatılan şafak operasyonun detayları ortaya çıktı.Dev şafak operasyonu; 8 Mayıs 2024'te Leverkusen'deki bir araç muayene istasyonda çalışan F.D.'nin polise başvurarak motorsiklet çetesinden şikayetçi olmasıyla başladı. F.D. başvurusunda uzun bir süre önce bir aileye olan 100 bin euroluk borcu için Leverkusen Hells Angels lideri Erhan B.,'nin devreye girdiğini ve borcu karşılığında kendisine zorla senet imzalattırıldığını ileri sürdü. Polis iddiaların ardından çeteyi ve liderini teknik ve fiziki takibe aldı.DOKTORA BASKIYapılan takipte, çetenin işlediği suçlarda tek tek deşifre edildi. Başarısız bir estetik operasyon sonrası ücret iadesi alamayan bir kişinin daha Erhan B.'ye başvurduğu çetenin ise doktoru tedit ettiği belirlendi. Geçtğimiz Haziran ayında örgüt üyelerinden birinin Suriyeli bir suçlu ile yaşadığı çatışmada ağır şekilde darp edildiği ortaya çıktı. Erhan B.nin Nisan 2025'te ise bir kişiyi ölümle tehdit ettiği, sonrasında söz konusu kişinin evine silahlı saldırı düzenlendiği bilgisi de soruşturma dosyasına girdi.1200 POLİSLE DEV OPERASYONElde edilen bilgilerin ardından polis, önceki gün Erhan B.'nin Langenfeld'deki evine saat 04.00 sularında operasyon düzenledi.1200 polisin yer ladığı operasyonda eyalet genelinde 55 farklı adrese eş zamanlı baskın yapılı.TUTUKLANDI67 şüpheli gözaltına alınırken, çetenin yaklaşık 250 bin Euro değerinde mal varlığına el konuldu. Erhan B. suç örgütüne üyelik ve yağmaya varan zorla para tahsil etme suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.NECATİ ARABACI'DAN AÇIKLAMAÖte yandan İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Melekleri eski lideri Necati Arabacı Almanya'da yaşanan olaylarla ilgisinin olmadığını Cehennem Melekleri'nin çok büyük bir yapılanma olduğunu. 2013 yılında bu grupla ilişkisini tamamen sonlandırdığını açıkladı.