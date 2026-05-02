DEV FESTİVAL AYDIN’A ULAŞTI! ŞEHİRDE HAYAT FESTİVALE DÖNÜŞÜYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Aydın ayağının başladığını belirterek festival kapsamında şehir genelinde 10 noktada 177 etkinliğin gerçekleştirileceğini açıkladı. Dev organizasyonun sanat üretimini desteklemek, kültürel değerleri korumak, şehirlerin turizm potansiyelini öne çıkarmak ve ekonomik hareketliliği artırmak amacıyla hayata geçirildiğini ifade eden Ersoy, konserlerden sergilere, atölyelerden gastronomi rotalarına uzanan geniş programla Aydın’ın kültür, sanat ve turizm gücünün görünür kılınacağını vurguladı. Aydın’da ilk kez düzenlenen festivalin açılışıyla birlikte Atilla Koç Kültür Merkezi de kapılarını açtı.