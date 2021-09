Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'nde Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı açıldı. Erdoğan, törende önemli ifadeler kullandı. Muhalefetin 'Fabrika yok' şeklindeki sözlerinin temelsiz olduğuna vurgu yapan Erdoğan, 'Bizden ziyade sanayicimize hakaret ediyorlar' dedi.



Erdoğan, TOGG, Akıncı ve Milli Muharip Uçak ile ilgili de konuştu, 'Akıncı ile bir üst lige çıkardığımız İHA filomuzu, muharip insansız uçak sistemimizin de devreye girmesiyle dünyanın 1 numarası haline getireceğiz.' diye konuştu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Biz her stratejik üründe olduğu gibi nitelikli cam ürünlerinde de talebin iç üretimimizden karşılanmasını istiyoruz. Şişecam'ın bu eksiği giderebileceğine inanıyorum. Şişecam'ın Ar-Ge faaliyetleri ile dinamizmini koruması takdire şayandır.



Bu süreçte devletimiz de verdiği desteklerle Şişecam'a sahip çıkmıştır. Şişecam'ın Ar-Ge faaliyetlerine 124 milyon TL aktarıldı. Şu an içerisinde bulunduğumuz bu fabrika için 751 milyon TL'lik yatırımın önünü açtık. Devletimizden aldığını fazlasıyla milletimize geri veren Şişecam bu destekleri fazlasıyla hak etmiştir.



İstihdam yapan, üreten her sanayicinin bu ülkede başımızın üzerinde yeri vardır. Ekonomimize güvenen, yatırım yapan tüm yatırımcılarımızın yanında durmaya devam edeceğiz.



Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, tesisimizin sektöre hayırlı olmasını diliyorum. Diğer yatırımcıları da ülkemizdeki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye davet ediyorum.



Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde Türkiye 2001'deki krizin etkilerini yaşıyordu. Milyarlarca lira batan bankalar buharlaşmış, çiftçi, sanayi batmanın eşiğine gelmişti. İnsanımız geleceğinden umudunu kesmeye başlamıştır.



2001 krizi umutsuzluğun karabasan gibi milletimizin üstüne çöktüğü bir dönemdi. Milli gelirin 3600 dolara kadar düştüğü bir dönemdi. 2002 Türkiye'si ekonomik belirsizlik, terörün, baskıların ve vesayetin kol gezdiği bir Türkiye'ydi. Görevi devraldığımızda böyle bir Türkiye vardı. Ülkemizi yatırımın, inovasyonun merkezi haline getirmek için hemen kolları sıvadık. Tarihi nitelikte birçok adım attık. Kamu kurumları ve bürokrasimizi motive ettik. Sektör temsilcileri ile toplantılar yaptık. Tıkanan kanalları açmak için çok büyük çaba harcadık. Hukuk devletini güçlendirerek, milli iradenin önündeki engelleri tek tek kaldırarak ülkemizi yatırım için cazip bir hale getirdik.



Maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen daha demokratik ve müreffeh Türkiye hayalimizden hiç vazgeçmedik. Türkiye'yi Cumhuriyet tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesi ile tanıştırdık.



36 milyar dolardan devraldığımız yıllık ihracatı 207 milyar doların üzerine çıkardık. Ülkemizi 17. sıradan 11. sıraya yükselttik. Tabanca mermisi yapamayan bir ülkeyken, kendi İHA'sını, SİHA'sını OBÜS'ünü yapan bir ülke haline geldik.



Enerjide kurulu gücümüzü 32 bin megavattan, 100 bin megavat sınırına getirdik.



Göreve geldiğimizde 414 bin kişinin istihdam edildiği OSB'ler bugün 2 milyon 200 bin kişinin ekmek kapısı oldu.



Bu hakikatlere rağmen birileri ısrarla Türkiye'de fabrika yok diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaretini sürdürüyor. Ardı ardına açılan fabrikaları, üretim tesislerini, OSB'leri görmeyenlere ne desek boş.



Onlar görmese de, anlamasa da, dile getirmese de, tüm bu yatırımlar salgın döneminde meyvesini vermeye başladı. Salgının zirvesi diyebileceğimiz 2020 yılında birçok G-20 ülkesi havlu atarken biz en çok büyüyen 2. ülke olduk.



'DÜNYANIN 1 NUMARASI OLACAĞIZ'



Türkiye artık doğru zamanda doğru teknolojilere yatırım yapan bir ülkedir. İHA'larda dünyanın 3 ülkesi arasındayız.



Akıncı ile bir üst lige çıkardığımız İHA filomuzu, muharip insansız uçak sistemimizin de devreye girmesiyle dünyanın 1 numarası haline getireceğiz.



Otomotiv sektöründe yaşanan yapısal değişimi Türkiye'nin Otomobili (TOGG) ile yakalayacağımıza inanıyorum. 2022 yılının sonunda yerli arabamızı banttan indirmeyi hedefliyoruz.



Buradan bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. TEKNOFEST 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak.