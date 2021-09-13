Koah Nedir? Koah Hastalığının Tedavisi var mı?

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), solunumla birlikte akciğere alınan havanın dışarıya kolay bir şekilde verilememesi ile ortaya çıkan hastalıktır. Genellikle akciğerdeki hava keseciklerinin tıkanması sonrasında meydana gelen bu hastalık iki süreçten oluşur. Kronik bronşit ve amfizem adı verilen bu iki süreç hastanın tüm hayatını etkileyebilir. Peki, KOAH hastalığının belirtileri nelerdir? İşte koah hastalığının tedavi yöntemleri…





KOAH HASTALIĞININ NEDENLERİ NELERDİR?



KOAH BELİRTİLERİ NELERDİR?



KOAH HASTALIĞI TANISI NASIL YAPILIR?



KOAH HASTALIĞININ TEDAVİSİ NASILDIR?



Koah Hastalığının Evreleri Nelerdir?



Koah hastalığının en büyük sebebi hastanın sigara kullanımıdır. Dünya çapında gerçekleştirilen açıklamalara göre en yaygın hastalıklardan birisi olan Koah hastalığı, genellikle sigara kullanıcılarında görülmektedir. Sigara kullanımıyla birlikte ortaya çıkan Koah hastalığı, günlük sigara kullanımına bağlı olarak ilerleme gösterebilir. Bunun yanı sıra Koah hastalığının meydana gelmesine sebep olan diğer faktörler ise şu şekilde sıralanabilir;Mesleki deformasyonGenetik hastalıklarHava kirliliğiYaş ve cinsiyetKoah hastalığının belirtileri genellikle kalıcı bir hasar meydana gelmeden kendisini göstermez. Bu sebeple pek çok Koah hastası ilk aşamada koah hastalığına sahip olduğunun farkında değildir. Ancak belirtilerin ortaya çıkmasıyla birlikte kısa süre içerisinde doktor kontrolüne gitmek bu sürecin daha hafif atlatılması adına son derece önemlidir. Alanında uzman doktorlar koah hastalığının erken tespit edilmesi için koah belirtileri hakkında açıklama gerçekleştirmiştir. Uzman doktorların açıklamalarına göreaşağıdaki şekildedir.Fiziksel aktivitelerde solunum yetmezliğiHırıltıNefes darlığıGöğüste sıkışmaBalgamSiyanozSolunum yolu enfeksiyonlarının sık sık yaşanmasıYorgunlukHalsizlikDepresyonİstenmeyen kilo kaybıAyak bileklerinde, ayaklarda veya bacaklarda şişmeKoah hastalığının tanısı diğer solunum yolları hastalıklarına oranla daha zor tespit edilmektedir. Bu sebeple bireyler uzun bir süre kendini kontrol etmeli ve belirtilere sahip olup olmadıklarını gözlemlemelidir. Koah hastalığının tanısını koyarken; uzun süreli nefes darlığının, öksürüğün, balgamın, solunum testlerinin son derece önemi vardır. Bu belirtilerin görülmesi durumunda alanında uzman doktorlara başvurarakiçin işlem gerçekleştirebilirsiniz. Peki,KOAH sebebiyle meydana gelen akciğer hasarı bir kez oluştuktan sonra ortadan kaldırılamaz ve iyileştirilemez. Fakat gerçekleştirilen tedavilerle birlikte hastalığın belirtileri azaltılabilir ve hastalığa bağlı meydana gelen komplikasyonlar ortadan kaldırılabilir. Tedavisi gerçekleştirilmeyen KOAH hastaları ise, hastalığın ilerlemesiyle birlikte günlük aktivitelerini gerçekleştiremez ve bir süre sonra yatağa bağlı bir hayat sürdürürler. KOAH teşhisi konulan hastaların sigara kullanması durumunda hastalığın seviyesi artacak ve akciğerlerde meydana gelen hasar ciddi boyutlara ulaşacaktır. Bu durum hastanın rahat nefes almasını engellerken hareket edemeyecek hale gelmesine dahi sebep olabilir.KOAH hastalığının 4 evresi vardır. Hafif, orta, ağır ve çok ağır olarak adlandırılan bu evrelere bağlı olarak hastalığın tedavi yöntemleri de değişiklik gösterebilmektedir. Koah hastalığının tedavisinde ilaç uygulamalarının yanı sıra spreyler ve özel makinalarla verilen ilaçlar bulunmaktadır.KOAH'ın tedavisindeki en önemli faktör sigaradır. Bireye koah teşhisi koyulmasına rağmen sigara kullanımına devam ediyorsa bu durumda akciğerler kısa süre içerisinde işlevsiz hale gelecek ve ilerleyen aşamalarda solunum yetmezliği görülecektir. Bu sebeple koah hastalığı teşhisi koyulur koyulmaz alkol, tütün ve sigara kullanımı bırakılmalıdır. Sigarayı bırakan KOAH hastalarının akciğer fonksiyonlarındaki düşüş azalacak ve sigaraya bağlı tıkanıklıkların zamanla ortadan kalkacaktır. Koah hastalığının evreleri ise alanında uzman doktorlar tarafından aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.Hafif Koah: merdivenden çıkmada zorluk, yük taşıma gibi güç gerektiren aktivitelerde meydana gelen nefes darlığı hafif koah belirtileri arasında yer almaktadır.Orta Koah: Günlük rutin işler sırasında nefes darlığı görülmesi orta koah belirtisidir.Ağır Koah: Nefes darlığı, günlük işleri bile gerçekleştirememek ve solunum sıkıntısı yaşamak ağır koah belirtisidir.Çok Ağır Koah: Bu evredeki koah hastaları nefes almakta zorluk çeker ve yatağa bağlı bir yaşam sürdürürler.görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmeli ve tedavi süreci başlatılmalıdır.