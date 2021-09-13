Diz ve dirsek kararması kadın erkek fark etmeksizin pek çok kişinin başına gelen problemlerden birisidir. Rahatsız edici bir görüntüye sebep olması sebebiyle bireylerin günlük hayatında kötü hissetmesine neden olan dirsek kararmasına iyi gelen doğal yöntemler vardır. Bu yöntemleri uygulayarak sizler de dirsek kararmasının seviyesini azaltabilir ve dirsek kararması probleminin önüne geçebilirsiniz. Haberin detaylarında dirsek kararmasına iyi gelen doğal yöntemler yer alıyor. Peki, dirsek kararmasına iyi gelen doğal yöntemler nelerdir?





Dirsek Kararmasına İyi Gelen Doğal Yöntemler Nelerdir?

1. SalatalıkKararmış bölgeleri ağartıcı özelliği ile bilinen salatalık, diz ve dirseklerde meydana gelen kararmaları gidermek adına kullanılan doğal yöntemlerdendir. Salatalığın içerisinde bulunan A ve C vitamini cildin parlak ve aydınlık görünmesi için kullanılıyor.• Salatalığı dilimledikten sonra 15 dakika boyunca diz ve dirseklerinize uygulayın.• Diz ve dirseklerinize uyguladığınız salatalığı yıkamadan önce 5 dakika bekleyin ve 5 dakikanın ardından soğuk su ile yıkayın.2. Limon ve KarbonatLimon cilde yararı olan ve uzun yıllardır cilt beyazlatmak için kullanılan yöntemlerden birisidir. İçerisinde bulundurduğu antioksidan ve C vitamini sebebiyle cildin yenilenmesini sağlayan ve cilt rengini düzenleyen limon dirsek kararmasına iyi gelen doğal yöntemler arasında yer alıyor.• Limonu alın ve ikiye bölün.• Böldüğünüz limonun kesilmiş kısmına bir yemek kaşığı karbonat ekleyin.• Dirsek kararması olan bölgeye bir dakika boyunca karbonat ve limon karışımını sürün.• 15 dakika bekledikten sonra limon ve karbonat karışımını sıcak su ile durulayın ve aynı işlemi iki günde bir tekrar edin.3. Aloe Vera ve SütAloe Vera'nın nemlendirici içeriği cilt tonunun eşitlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda antibakteriyel olması sebebiyle de aloe vera ve süt karışımı ile cildin parlaklık kazanmasını, sağlıklı bir görünüme sahip olmasını sağlayabilirsiniz.• Süt ve aloe vera jelini karıştırın ve cildinize uygulayın.• Karışımı cildinizde bir gece beklettikten sonra durulayın.4. PatatesPatates doğal yollarla cildi aydınlatmak için kullanılan yöntemlerden birisidir. Doğal yollarla cilt beyazlatmak için kararan bölgelere patates uygulayabilirsiniz.• Patatesi rendeleyin ve rendelediğiniz patatesi sıktıktan sonra çıkan suyu kararan bölgelere uygulayın.• Uygulamayı gerçekleştirdikten sonra 15 dakika bekleyin ve ılık suyla durulayın.• Durulama işlemini gerçekleştirdikten sonra cildinize nemlendirici uygulayın.4. ZerdeçalZerdeçal herhangi bir yan etkisi bulunmayan ve insan vücudunun ölü derisini temizleyen doğal yöntemlerden birisidir. Cildin kararmasına neden olan melanin pigmentini düzenleyerek cildin renk tonunun korunmasına yardımcı olur.• Zerdeçal tozunu 1 çay kaşığı süt ile karıştırın.• Karışımı dirseklerinizde kararma olan bölgelere uygulayın.• Uyguladığınız karışım kuruduktan sonra ılık su ile masaj yaparak durulayın.5. Hindistan Cevizi YağıHindistan cevizi yağı cildin onarılmasını ve cilt kararmasının giderilmesini sağlar.• Hindistan cevizi yağını kararma olan bölgelere uygulayın.• Cilt yağı emdikten sonra yıkayın.6. BalBal kararan bölgeleri aydınlatma ve cildi yenileme özelliğine sahiptir. Dirsek kararmasını engellemek için doğal yöntem arayışı içerisinde olan kişiler bal ile cilt kararmalarını en aza indirgeyebilir.• 2 yemek kaşığı bal, yarım limonun suyu ve 1 çay kaşığı karbonatı karıştırarak doğal bir karışım elde edin.• Elde ettiğiniz karışımı kararmış bölgelere uygulayın.• 20 veya 30 dakika bekleyip yıkayın.arayışı içerisinde olan kişiler bu yöntemlerle dirsek kararması problemini ortadan kaldırabilir.