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Dirsek Kararmasına İyi Gelen Doğal Yöntemler Nelerdir?

Dirsek Kararmasına İyi Gelen Doğal Yöntemler Nelerdir?

Dizlerde ve dirseklerde meydana gelen kararma bir diğer adı ile hiperpigmentasyon pek çok sebebe bağlı olarak oluşabilir. Bu kararmalar genellikle bir hastalığın belirtisi olmasa da kişinin günlük hayatının olumsuz etkilenmesine ve özgüveninin düşmesine neden olmaktadır. Beyaz Gazete olarak bu yazımızda sizlere dirsek kararmasına iyi gelen yöntemleri açıkladık. Sizler de paylaştığımız dirsek kararmasına iyi gelen doğal yöntemlerden yararlanarak kısa süre içerisinde vücudunuzdaki kararmalardan kurtulabilirsiniz. Sizler için hazırladığımız bu içerikte bulunan dirsek kararmasına iyi gelen doğal yöntemler her yaş grubundan insan tarafından kullanılabilir. Peki, dirsek kararmasına ne iyi gelir? Haberin detaylarında…

Ekleme Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 12:19
Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 12:33
Dirsek Kararmasına İyi Gelen Doğal Yöntemler Nelerdir?

Diz ve dirsek kararması kadın erkek fark etmeksizin pek çok kişinin başına gelen problemlerden birisidir. Rahatsız edici bir görüntüye sebep olması sebebiyle bireylerin günlük hayatında kötü hissetmesine neden olan dirsek kararmasına iyi gelen doğal yöntemler vardır. Bu yöntemleri uygulayarak sizler de dirsek kararmasının seviyesini azaltabilir ve dirsek kararması probleminin önüne geçebilirsiniz. Haberin detaylarında dirsek kararmasına iyi gelen doğal yöntemler yer alıyor. Peki, dirsek kararmasına iyi gelen doğal yöntemler nelerdir?

Dirsek Kararmasına İyi Gelen Doğal Yöntemler Nelerdir?




1. Salatalık

Kararmış bölgeleri ağartıcı özelliği ile bilinen salatalık, diz ve dirseklerde meydana gelen kararmaları gidermek adına kullanılan doğal yöntemlerdendir. Salatalığın içerisinde bulunan A ve C vitamini cildin parlak ve aydınlık görünmesi için kullanılıyor.
• Salatalığı dilimledikten sonra 15 dakika boyunca diz ve dirseklerinize uygulayın.
• Diz ve dirseklerinize uyguladığınız salatalığı yıkamadan önce 5 dakika bekleyin ve 5 dakikanın ardından soğuk su ile yıkayın.



2. Limon ve Karbonat

Limon cilde yararı olan ve uzun yıllardır cilt beyazlatmak için kullanılan yöntemlerden birisidir. İçerisinde bulundurduğu antioksidan ve C vitamini sebebiyle cildin yenilenmesini sağlayan ve cilt rengini düzenleyen limon dirsek kararmasına iyi gelen doğal yöntemler arasında yer alıyor.

• Limonu alın ve ikiye bölün.
• Böldüğünüz limonun kesilmiş kısmına bir yemek kaşığı karbonat ekleyin.
• Dirsek kararması olan bölgeye bir dakika boyunca karbonat ve limon karışımını sürün.
• 15 dakika bekledikten sonra limon ve karbonat karışımını sıcak su ile durulayın ve aynı işlemi iki günde bir tekrar edin.





3. Aloe Vera ve Süt

Aloe Vera'nın nemlendirici içeriği cilt tonunun eşitlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda antibakteriyel olması sebebiyle de aloe vera ve süt karışımı ile cildin parlaklık kazanmasını, sağlıklı bir görünüme sahip olmasını sağlayabilirsiniz.
• Süt ve aloe vera jelini karıştırın ve cildinize uygulayın.
• Karışımı cildinizde bir gece beklettikten sonra durulayın.



4. Patates

Patates doğal yollarla cildi aydınlatmak için kullanılan yöntemlerden birisidir. Doğal yollarla cilt beyazlatmak için kararan bölgelere patates uygulayabilirsiniz.
• Patatesi rendeleyin ve rendelediğiniz patatesi sıktıktan sonra çıkan suyu kararan bölgelere uygulayın.
• Uygulamayı gerçekleştirdikten sonra 15 dakika bekleyin ve ılık suyla durulayın.
• Durulama işlemini gerçekleştirdikten sonra cildinize nemlendirici uygulayın.



4. Zerdeçal

Zerdeçal herhangi bir yan etkisi bulunmayan ve insan vücudunun ölü derisini temizleyen doğal yöntemlerden birisidir. Cildin kararmasına neden olan melanin pigmentini düzenleyerek cildin renk tonunun korunmasına yardımcı olur.
• Zerdeçal tozunu 1 çay kaşığı süt ile karıştırın.
• Karışımı dirseklerinizde kararma olan bölgelere uygulayın.
• Uyguladığınız karışım kuruduktan sonra ılık su ile masaj yaparak durulayın.



5. Hindistan Cevizi Yağı

Hindistan cevizi yağı cildin onarılmasını ve cilt kararmasının giderilmesini sağlar.
• Hindistan cevizi yağını kararma olan bölgelere uygulayın.
• Cilt yağı emdikten sonra yıkayın.



6. Bal

Bal kararan bölgeleri aydınlatma ve cildi yenileme özelliğine sahiptir. Dirsek kararmasını engellemek için doğal yöntem arayışı içerisinde olan kişiler bal ile cilt kararmalarını en aza indirgeyebilir.

• 2 yemek kaşığı bal, yarım limonun suyu ve 1 çay kaşığı karbonatı karıştırarak doğal bir karışım elde edin.
• Elde ettiğiniz karışımı kararmış bölgelere uygulayın.
• 20 veya 30 dakika bekleyip yıkayın.

Dirsek kararmasına doğal çözüm arayışı içerisinde olan kişiler bu yöntemlerle dirsek kararması problemini ortadan kaldırabilir.

Dirsek Kararması


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