CHP'li 'Avcı Başkan' Ahmet Aras'ın kaçak oteline inceleme başlatıldı

CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve ailesine ait olan otelde kaçak yapılaşma iddiaları gündeme oturdu.



2019'da CHP'den Bodrum Belediye Başkanı seçilen Ahmet Aras, 2013'te Ortakent Yahşi'de kiraladığı yaklaşık bir dönümlük araziye ortağıyla kaçak olarak Kefi Yelken Bistro Bar isimli işletme kurmuştu.



Otelin içerisinde bulunan kaçak bar



Göreve gelir gelmez, ilk belediye meclis toplantısında kaçak yapılaşmayla mücadele edeceğini öne süren Aras'ın kendisi ve ailesine ait olan Kefi Beach Resort Oteli'nin birçok noktasında kaçak olduğu ortaya çıktı.



SADECE BİR NOKTASI KAÇAK DEĞİL



Sadece bir adet yapı kullanma izni bulunan otel içerisinde bulunan, otel odaları, müdüriyet, mutfak, bar ve oto yıkama yerinin kaçak olduğu belirlendi.



Otelde en dikkat çeken yapılaşma ise yasal olmayan şekilde 2014'de ruhsatlandırılan ve ruhsat süresi geçen yıl biten otelin iskelesindeki 'İskele Balık' restaurantıydı.



Aras söz konusu restaurantla ilgili, 'İskelenin kullanımına özel herhangi bir ticari faaliyet söz konusu değildir' şeklinde ilginç bir açıklamada bulunmuştu.



Ruhsat süresi uzatılmayan ve Ahmet Aras'ın 'Herhangi bir ticari faaliyet söz konusu değildir' dediği iskele balık restoranı



BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ



Aras'ın kaçak oteliyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü harekete geçti. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü kaçak otelle ilgili inceleme başlattı.