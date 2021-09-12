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14 Eylül ŞOK Kataloğu ŞOK'a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK'ta Bu Salı Nelerde İndirim Var? ŞOK 14 Eylül kataloğunda ne var? 14 Eylül ŞOK Aktüel Ürünleri

14 Eylül ŞOK Kataloğu ŞOK'a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK'ta Bu Salı Nelerde İndirim Var? ŞOK 14 Eylül kataloğunda ne var? 14 Eylül ŞOK Aktüel Ürünleri

14 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Mutfak gereçlerinin ağırlıkta olduğu aktüel ürünler kataloğunda bu hafta pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini alacak. Peki, 14 Eylül A101 Kataloğu ŞOK'a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK'ta Bu Salı Nelerde İndirim Var? ŞOK 14 Eylül kataloğunda ne var? 14 Eylül ŞOK Aktüel Ürünleri

Ekleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 14:59
Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 15:08
14 Eylül ŞOK Kataloğu ŞOK'a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK'ta Bu Salı Nelerde İndirim Var? ŞOK 14 Eylül kataloğunda ne var? 14 Eylül ŞOK Aktüel Ürünleri

Her hafta Şok aktüel ürün kataloğunda birbirinden farklı onlarca indirimli ürün yer alıyor. Fırsat ürünlerinden yararlanmak isteyen kişiler için paylaşılan aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak gereçleri ve küçük ev aletleri yer alıyor. İşte indirim severler tarafınfan merakla beklenen ŞOK 14 Eylül kataloğu

ŞOK 14 Eylül kataloğunda nelerde indirim var?





Granit Desenli Cam Kapaklı
Karnıyarık/Derin Tencere



Granit
Desenli
Kapaksız
Tava 26 cm.




Delta Döküm Kek Kalıbı

• Özel titanyum kaplama iç kısım

• Çizilmeye karşı dayanıklı




Çelik Süzgeç Çeşitleri

Kulplu ürünler 0,50 mm kalınlık, Çap: 25x29 cm

Kulpsuz ürünler 0,40 mm kalınlık, Çap: 31x33 cm.




















ŞOK 14 Eylül kataloğu içerisinde yer alan ürünlere tüm ŞOK mağazalarından ulaşabilirsiniz.

Şok 14 Eylül Kataloğu


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