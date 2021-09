Şenol Güneş istifa mı ettii? Şenol Güneş neden istifa etti? Şenol Güneş Milli Takımdan Ayrıldı mı?

Hollanda-Türkiye maçı sonrası sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birisi ‘Şenol Güneş istifa edecek mi?' sorusu oldu! Hollanda karşısında 6-1 yenilgiye uğrayan A Milli Takım'ın performansı eleştirilirken aynı zamanda Şenol Güneş'e de olumsuz yorumlar yapıldı. Olumsuz eleştirilerin çığ gibi büyümesinin ardından Şenol Güneş'ten açıklama geldi! Peki, Şenol Güneş istifa mı etti? Şenol Güneş neden istifa etti?





ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA ETTİ Mİ?



ŞENOL GÜNEŞ NEDEN İSTİFA ETTİ?



A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde, Hollanda karşısında 55. saniyede gol yemesi sonrasında sosyal medyada eleştiri yağmuru başladı. Hollanda 55. Saniyede atılan golden 15 dakika sonra farkı 2'ye çıkarınca futbol taraftarları , maçın bitmesini beklemeden teknik direktör Şenol Güneş'i istifaya davet etti. Peki, Şenol Güneş istifa etti mi?Hollanda Türkiye maçına grup lideri olarak maça çıkan Ay-Yıldızlılar, 55. saniyede gol yedi ve maçta geriye düştü. 6-1 biten maçın üzerine teknik direktör Şenol Güneş'e yağmur gibi tepki yağdı. Şenol Güneş 1 Haziran 2019'dan itibaren A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü gerçekleştiriyordu. O günden bu yana gösterdiği performansla olumlu ve olumsuz pek çok eleştiri alan Şenol Güneş son dönemde başarısız bir milli takımla karşılaşılması üzerine büyük tepki topladı.'ŞU AN ALACAĞIM BİR KARAR DEĞİL''Kararı saha içinde aldık, yanlış yaptık. Seçim olarak. Başarıyı yakalayamadık. Bundan sonra alacağım karar, şu an alacağım bir karar değil, alınca açıklarım zaten.'HEP MAAŞ KONUSU'Ne yapacağımla ilgili konuşurum ama sahaya çıktığımda istifa diye bağırıyorlarsa, bir seneden beri maaş ve 'Git ne zaman gideceksin' diye bağırılıyorsa bunun Türk futboluna faydası yok. Sahaya çıkan yönetim değil. Bir düzen var Türkiye'de. Alırken yalvarıyorsun, aldıktan sonra hakaret ediyorsun.'HOCA DA GELSE SİSTEM DOĞRU DEĞİL'Bu, doğru değil. Sahadaki oyuncu sorumluluktan kaçacak duruma düşüyorsa o zaman baskıyı kendimiz oluşturuyoruz. Öyle bir hava hissediyorum. Biz iki maç kazanınca mükemmel dedik, bir maç kaybettik kötü olduk. Bir hoca da gelse bu sistemin doğru olmadığını söylüyorum. Kararı alırken çalıştığınız kurum var, onunla konuşup karar alırsınız.'MUTLU DEĞİLİM'Şu an görünen tablo iyi bir tablo değil. Mutlu değilim huzursuzum, kahredici bir sonuç. Bu kadroya inancım var, ben başaramadığımı düşünüyorum ama buna sahip çıkmak taviz vermek değil, yok etmek baskı altına almak doğru değil. Bugünkü maçı kaybettik, başında da ben vardım.'BEN BEDEL ÖDERKEN DEVRİM OLSUN'Niye anlatıyorum bunları, bana olsun ama ben gittiğim zaman gelen birine olmasın. Lucescu giderken kovmak isteyenler, bana gelirken yalvaranlar 6 ay sonra suçlamaya başlıyorsa düzende bir yanlışlık var. Ben bir bedel öderken bir düşünce devrimi olsun isterim. Ben yalvararak gelmedim, sevinerek geldim ama bana yalvardıklarını düşünüyorum. Bir sene önceden bazı şeyleri oluşturup sonuçla bunu desteklemek doğru değil, ben kaybettim ülkenin kaybı olsun istemem. Maaşımın bugüne kadar neden konuşulduğunu anlamış değilim. Beni sevmeyebilirsin ama milli takım antrenörü olarak sayı gösterilmesinden yanayım. Bunun kampanyasını yapıp arkasından bir şey yok gibi yapılmasını doğru bulmam. Bizim gidişimizle beraber bu işler daha düzenli olsun istiyorum. Biz ebedi burada değiliz zaten.'Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sosyal medya hesapları üzerinden '?' sorusuna açıklama getirdi.'A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş'e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz.'TFF'nin sosyal medya hesaplarında gerçekleştirdiği resmi açıklama ile birlikte Şenol Güneş ile 10 Eylül 2021 tarihinde yolların ayrıldığı açıkladı.sorusuna ise henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi.