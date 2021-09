Cuma gününün gelmesiyle birlikte Cuma günü ibadetlerini yerine getirmek isteyen İslam alemi, cuma günü okunacak duaları ve sureleri araştırıyor. Cuma günü Cuma namazından sonra okunacak dualar ve cuma günü çekilecek tesbihler, zikirler ve esmaları haber içeriğimizde bulabilirsiniz. Peki, Cuma günü çekilecek tesbihler, zikirler nelerdir? Cuma günü hangi dualar okunur?





CUMA GÜNÜ HANGİ DUA OKUNUR?



HACET DUASI NEDİR?



CUMA GÜNÜ OKUNACAK SURELER NELERDİR?



CUMA GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER



Duanın Okunuşu:Allahumme yâ ganiyyü, yâ Hamidü, yâ Mübdiü, yâ Mu’idu, yâ Rahîmü, yâ Vedûd.Eğisni bi helâlike an harâmike bitâatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivâke.Türkçe Anlamı: Ey Gani, Ey Hamid, Ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah’ım.Helalin ile beni haramdan sakındır, taatın ile mâsiyetinden beni uzaklaştır. Fazlü keremin ile senden gayrısını bana unuttur.“Allah’ım! Beni amellerin ve ahlâkın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline ancak sen ulaştırabilirsin. Beni kötü işlerden ve kötü ahlâktan muhafaza et. Bunlardan ancak sen koruyabilirsin.” (Nesâi, İftitâh, 16.)“Allah’ım! Bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır.” (Tirmizî, Deavât 128.)Yâ Erhamerrâhimîn, Resul-i Ekremin (a.s.m) hürmetine, bizi onun şefaatine mazhar ve sünnetinin ittibaına muvaffak ve dâr-ı saadette onun âl ve ashâbına komşu eyle! Âmin, âmin, âmin.Yâ Erhamerrâhimîn, medet! Bizi muhafaza eyle. Bizi cin ve insî şeytanların şerrinden kurtar. Kardeşlerimin kalblerini birbirine tam sadakat ve muhabbet ve uhuvvet ve şefkatle doldur. Âmin.Halîm ü Kerîm Allah’tan başka ilah yoktur. Arş-ı Azîm’in Rabbi Allah’ı tesbih ederim. Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Rabbim, Senden, rahmetinin gereklerini, merhametini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, her türlü günahtan da selâmette olmayı istiyorum. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir keder, Senin rızana muvafık olup da karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma Ya Erhamerrahimin.Allah’ım, Sen kullarının ihtilaf ettikleri şeylerde hüküm verirsin. Yüce ve Azim Allah’tan başka ilah yoktur. Halîm ve Kerîm Allah yegâne ilahtır. Yedi semanın ve Arş-ı Azîm’in Rabbi Allah’ı tesbih ederim. Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.Ey kederleri gideren, tasaları kaldıran, Sana dua ettiklerinde çaresizlerin duasına icabet eden Allahım, ey dünya ve ahiretin Rahman ve Rahîm’i! Şu ihtiyacımın giderilmesi ve tamamlanması hususunda beni başkalarının merhametinden müstağni kılacak bir şekilde bana merhamet et. Peki,İslam alimleri, İslami kaynaklar doğrultusunda Cuma günü okunacak sureleri açıklamıştır. İslam alimlerine ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na göreşu şekildedir.Fatiha SuresiZilzâl SuresiDuhan SuresiKehf SuresiHud SuresiCuma günü 100 defa" "YA ALLAH" diye zikreden insanın bütün dilekleri kabul olur.Cuma Günü "YA VALİ" esmasını (1000) defa okuyan her işinde kolaylık görür.Cuma günü "LA İLAHE İLLALAHÜ'L MELİKÜ'L HAKKU'L- MÜBİN" (200) defa zikreden Kişi Allah'tan ne isterse verilir.Cuma gecesi "YA DARR" Esmasını (100) kere çekerse, düşmüş olduğu dertten kurtulur. Fakir ve düşkün kimseler buna devam etseler çok faydasını görürler.Cuma Günü " YA VELİYYÜ YA ALLAH" esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.Cuma günü herhangi bir saatte: Lâ ilahe illâ ente yâ Hannânü ya Mennânü yâ bedî’as semâvâti vel arzı yâ zel Celâli vel İkrâm diye dua edilirse, sahibine muhakkak icabet olunur.Cuma ezanı vakti 1062 kere Yâ Bâis ismi şerifini zikreden bekârın kısmeti açılırCuma namazından sonra yüz defa “Ya Rahman” diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Gaffar” ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlarKim Cuma gecesi, Fatiha ile 15 kere İzâ Zülzile suresini okuyarak iki rekat namaz kılarsa, Allah onu kabir azabından, kıyametin dehşetli anlarından korur.Cuma günü sela ile ezan arasında cuma suresinin 9 – 10- 11. ayetleri 3 kere okunursa o hafta içinde eline helal para geçerCuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.[Dare Kutni]Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir.[Taberani]Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir.[İsfehani]Cuma günü gusledenin günahları affolur.[Taberani]Cuma günü sabah namazından önce, "Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur.[İbni Sünni]Cuma günü akşama doğru “Yâ Veliyy” ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî” ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni” ism-i şeriflerini okuyan zengin olur.Cuma geceleri 100 defa “Yâ Dârr” ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve zarar verici şeylerden emin olur.Cuma namazından sonra yüz defa “Yâ Gafur” ism-i şerifini okuyanlar af olunur.Cuma namazında hutbe esnasında yüz defa “Ya Basîr” ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Allah hidayete erdirir, kalp gözünü açar.Cuma Günü ”YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” (200) defa zikreden Kişi Allah’tan ne isterse verilir.Cuma günü Sabah 'YA-RAKİB esması (312) defa zikrederek istegini Allah’a bildirirsen isteğin kabul olur.İmam-ı Gazali'ye göre, Cuma günü bin kere Ya Allah diyenler evliyalar sınıfına katılırlar.CUMA GÜNÜ OKUNABİLECEK ESMALARYa Gaffar – 1281 Kere Okunur.Affedilmek ve günahlardan kurtulmak için okunmalıdır.Ya Vehhâb – 14 Kere OkunurSıkıntısız, rahat bir yaşama sahip olmak için okunabilir.Ya Rezzak – 308 Kere OkunurSağlıklı ve bereketli bir ömür geçirmek için okunabilir.Ya Bâsıt – 72 Kere Okunur.Rızkının genişlemesi ve bereketli bir hayat için okunmalıdır.Ya Lâtif – 129 Kere Okunur.Dileklerin gerçek olması için okunmalıdır.Ya Hakîm – 78 Kere Okunur.İlim ve hikmet sahibi olmak için okunmalıdır.Ya Mecîd – 57 Kere Okunur.İzzet ve şerefin sahibi olmak ve itibarının artması için.Ya Bâis–573 Kere OkunurKuvvetli irade sahibi olmak için okunmalıdır.Ya Hakk – 108 Kere Okunur.Sağlam bir imana sahip olmak için okunmalıdır.Ya Vekil – 66 Kere Okunur.Allahtan her türlü yardımı görmek için okunmalıdır.Ya Metîn – 500 Kere Okunur.Maddi ve manevi irade sahibi olmak için okunmalıdır.Ya Muhsî – 148 Kere Okunur.Zekanın ve hislerin kuvvetli olması için okunalıdır.Ya Hasîb – 80 Kere Okunur.Herkese karşı açık yürekli olmak için okunmalıdır.Ya Kerim – 270 Kere Okunur.Zengin olmak için okunmalıdır.Ya Rakîb–312 Kere Okunur.Allahın koruması altında olmak, bunu hissetmek ve hafızanın kuvvetlenmesi içinYa Muhyî – 68 Kere Okunur.Yapılan işlerde başarılı olmak için okunmalıdır.Ya Nâfi’ – 201 Kere Okunur.Hastalıklardan korunmak ve kurtulmak için okunmalıdır.Ya Nûr – 256 Kere Okunur.Doğruyu ve yanlışı görmek için okunmalıdır.Ya Vâcid – 14 Kere Okunur.Kaybettiklerini ve aradığını bulmak için okunmalıdır.Ya Mâcid – 48 Kere Okunur.Bol kazanç sahibi olmak için okunmalıdır.Ya Ehad – 13 Kere Okunur.Dileklerin gerçekleşmesi için okunmalıdır.Ya Âhir – 801 Kere Okunur.Bereketli bir hayat için okunmalıdır.Ya Berr – 202 Kere Okunur.İyilik görmek ve iyilik bulmak için okunmalıdır.Ya Muğnî – 1100 Kere Okunur.Rahat bir hayat ve bol rızık için okunmalıdır.Ya Vâris – 707 Kere Okunur.Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak için okunmalıdır.İslam alimleri tarafından bu şekilde belirtilmiştir.