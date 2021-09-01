Türkiye'nin yeni savunma karargahı Ay Yıldız Projesi ABD basınında: Pentagon'dan daha büyük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında katıldığı Ay Yıldız Projesi, dünyada büyük yankı uyandırdı. Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Erdoğan, 'Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya toplamış oluyoruz.' dedi.



SON TEKNOLOJİ, ÇEVREYE DUYARLILIK...



Alanda inşa edilecek binalar, son teknolojiyle donatılmasının yanı sıra çevreye duyarlı olacak. ABD merkezli haber sitesi Business Insider, projenin ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) daha büyük olacağına vurgu yaptı.







PENTAGON İLE KARŞILAŞTIRDILAR



Haberde, 'Türkiye'nin Ay Yıldız askeri kompleksi, Pentagon'dan daha büyük olacak.' denildi. Binaların tasarımıyla ortaya ay-yıldız şeklinin çıktığı, projenin 2023'te tamamlanacağı kaydedildi.



'TÜRKİYE'NİN ASKERİ GÜCÜNÜ ARTIRMA MİSYONU'



Erdoğan'ın 'Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız.' ifadesi paylaşıldı ve şöyle denildi: 'Ay Yıldız, Erdoğan'ın Türkiye'nin askeri gücünü artırma misyonunun sonuncusu.'







Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katılıyor. Erdoğan, Akıncı TİHA'ya imza attı.



'YERLİ ÜRETİME ODAKLANDILAR'



Öte yandan Türkiye'nin savaş gemisi ve tasarımı dahil yerli silah ve askeri teçhizat üretimine odaklandığı belirtilerek, İHA ve SİHA'ların bu alanda ABD'nin MQ-9 Reaper aracına rakip olduğuna dikkat çekildi.





