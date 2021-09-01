Sırbistan Fransa Voleybol Maçı Ne Zaman? Sırbistan Fransa Voleybol Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda yarı final zamanı geldi! A Milli Kadın Voleybol takımı yeni bir tarihe imza atmak için bu akşam gerçekleşecek olan Sırbistan Fransa voleybol maçının galibini bekliyor. Peki, Sırbistan Fransa voleybol maçı ne zaman?
Sırbistan Fransa Voleybol Maçı Ne Zaman?
Milyonlarca voleybol seyircisinin Türkiye- Polonya çeyrek final maçının ardından Sırbistan Fransa voleybol maçı ne zaman?
sorusunun cevabını araştırmaya başladı. 'Filenin Sultanları' yarı finalde Sırbistan-Fransa eşleşmesinin kazananı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Sırbistan Fransa voleybol maçı ne zaman? Seyircinin heyecanla beklediği Sırbistan-Fransa maçı 1 Eylül 2021 tarihinde saat 21.00'da oynanacak. Bu maçın sonucuna göre A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı final rakibi
belli olacak.
Sırbistan Fransa Voleybol Maçı Saat Kaçta?
1 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşmesi planlanan Sırbistan Fransa voleybol maçının yaklaşmasıyla birlikte seyirciden ‘Sırbistan Fransa voleybol maçı saat kaçta?
' sorusu gelmeye başladı. Seyircinin heyecanla beklediği Sırbistan Fransa voleybol maçı saat 21.00'da gerçekleşecek.
Sırbistan Fransa Voleybol Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Filenin Sultanları'nın heyecanla beklenen yarı final rakibi bu akşam gerçekleşecek olan Fransa Sırbistan maçının ardından kesinlik kazanacak. Saat 21.00'da başlayacak olan Sırbistan Fransa mücadelesi 1 Eylül Çarşamba günü ekrana gelecek. Bu akşam oynanacak olan maçın hangi kanalda olacağını merak eden seyirciler ise Sırbistan Fransa voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Heyecanla beklenen Sırbistan Fransa voleybol maçı TRT SPOR ve TRT SPOR Yıldız ekranlarında yayınlanacak. Peki, Sırbistan kadın voleybol takımı kadrosu nasıl?
SIRBİSTAN KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU VE OYUNCULARI
Koç : Zoran TERZIC
BUSA ??Bianka : Dış smaçör : Boyu : 187
LAZOVIC Katarina : Dış smaçör : Boyu : 183
CARIC Sara : Karşısı : Boyu : 193
POPOVIC Mina : Orta blokçu : Boyu : 187
JAKŠIC Ana : Setter : Boyu : 178
MIRKOVIC Sladjana : Pasör : Boyu : 185
MIHAJLOVIC Brankica : Dış smaçör : Boyu : 190
OGNJENOVIC Maja : Setter : Boyu : 183
VELJKOVIC Stefana : Orta blok : Boyu : 190
PUSIC Teodora : Libero : Boyu : 170
BJELICA Ana : Dış smaçör : Boyu : 190
ALEKSIC Maja : Orta blokçu : Boyu : 188
KURTAGIC Hena : Orta bloker : Boyu : 195
RASIC Milena : Orta bloker : Boyu : 193
POPOVIC Silvija : Libero : Boyu : 178
BOŠKOVIC Tijana : Karşısı : Boyu : 194
MILENKOVIC Bojana : Dış smaçör : Boyu : 185
BLAGOJEVIC Jelena : Dış smaçör : Boyu : 181
KOCIC Jovana : Orta blokçu : Boyu : 191
26 SAVIC Vanja : Karşısı : Boyu : 193
PEROVIC Rada : Setter : Boyu : 182
UREVIC Sanja : Libero : Boyu : 177
MIROSAVLJEVIC Jovana : Dış smaçör : Boyu : 183
UZELAC Aleksandra : Dış smaçör : Boyu : 188
FRANSA KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU VE OYUNCULARI
Koç : Emile ROUSSEAUX
CAZAUTE Héléna : Dış smaçör : Boyu : 180
GIARDINO Amandine : Libero : Boyu : 172
MARTIN Pauline : Orta bloker : Boyu : 188
BOUZINAC Margaux : Dış smaçör : Boyu : 180
DAVIDOVIC Lara : Dış smaçör : Boyu : 185
BERNARD Manon : Libero : Boyu : 175
STOJILJKOVIC Nina : Setter : Boyu : 180
GICQUEL Lucille : Karşısı : Boyu : 189
SAGER WEIDER Isaline : Orta bloker : Boyu : 189
SYLVES Amandha Marine : Orta bloker : Boyu : 194
FIDON LEBLEU Juliette Marie Louise Andrée : Dış smaçör : Boyu : 185
OLIVEIRA-SOUZA Julie : Karşısı: Boyu : 194
BAUER Christina : Orta blokçu : Boyu : 196
JEANPIERRE Lisa : Dış smaçör : Boyu : 184
ELOUGA Eva Brooklyn : Orta blokçu : Boyu : 191
MOREELS Manon : Dış smaçör : Boyu : 178
ARBOS Lisa : Dış smaçör : Boyu : 181
ANDRIAMAHERIZO Marie : Orta blokçu : Boyu : 187
NDOYE Odette : Dış smaçör : Boyu : 178
MAYER Chloé : Orta bloker : Boyu : 186
RESPAUT Emilie : Setter : Boyu : 176
ROTAR Amélie : Karşısı : Boyu : 188
BAH Halimatou : Dış smaçör : Boyu : 187
GELIN Juliette : Libero : Boyu : 162
DEFRAEYE Jade : Orta bloker : Boyu : 187
GARCIA-CARRIERE Clémence : Orta blokçu : Boyu : 185
MARTIN Pauline : Setter : Boyu : 173
MASSUEL Camille : Orta blok : Boyu : 184
MAURIAT Mahe : Setter : Boyu : 173
RATAHIRY Leïa : Dış smaçör : Boyu : 178
Fransa Sırbistan çeyrek final maçı
bu akşam saat 21.00'da gerçekleşecek