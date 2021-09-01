USD (Alış - Satış) : 8,30 - 8,32 EURO (Alış - Satış) : 9,82 - 9,84
Ana Sayfa.
Güncel
İşte otobüslerin yolda kalmasının sebebi olan dörtlü!

İşte otobüslerin yolda kalmasının sebebi olan dörtlü!

İstanbul'da İETT otobüs krizi sürüyor. Haftalardır art arda yolda kalan otobüsleri, yolcuların ittiği görüntüler gündemdeydi. CHP'li Ekrem İmamoğlu konu ile ilgili bir çözüm üretmezken akıllara seçim çalışmaları sırasında verilen vaatler, bakım onarım ihaleleri geldi.

Ekleme Tarihi: 1 Eylül 2021 Çarşamba 11:54
Güncelleme Tarihi: 1 Eylül 2021 Çarşamba 12:13
İşte otobüslerin yolda kalmasının sebebi olan dörtlü!

İstanbul'un seçildiği günden beri skandallarıyla gündemden düşmeyen başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu ,İETT'nin yolda kalan araçları sebebi ile vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor.

Otobüslerin sürekli olarak arızalanması, pandemi döneminde yolcuların fazlalığına rağmen yeterli aracın tedarik edilmemesi vatandaşların isyanına sebep olmuştu. Son günlerde vatandaşların İETT otobüslerini ittiği görüntüler ise bardağı taşıran son damla oldu.

Akıllara şu fotoğraf ile birlikte CHP'li İmamoğlu'nun kendi ekibiyle birlikte metrobüste yaptığı konuşmalar ve faaliyete koyulmayan vaatler geldi.



Sosyal medya kkullanıcıları bu fotoğrafı paylaşarak otobüslerin yolda kalmasının sebebinin bu dörtlü olduğunu yazdı. CHP'nin konuyu herhangi bir çözüme ulaştırma konusunda bir gyreti bulunmazken, vatandaşların tepkileri sürüyor. 

Paylaşılan fotoğrafta, İmamoğlu ve CHP Milletvekili Özgür Karabat dışında ulaşımdan sorumlu genel sekreter yardımcısı ile 1 Milyar 233 milyon lirakık ihaleyi alan şirket sahibi. 


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

30 Ağustos- 5 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı