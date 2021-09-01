İşte otobüslerin yolda kalmasının sebebi olan dörtlü!

İstanbul'un seçildiği günden beri skandallarıyla gündemden düşmeyen başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu ,İETT'nin yolda kalan araçları sebebi ile vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor.



Otobüslerin sürekli olarak arızalanması, pandemi döneminde yolcuların fazlalığına rağmen yeterli aracın tedarik edilmemesi vatandaşların isyanına sebep olmuştu. Son günlerde vatandaşların İETT otobüslerini ittiği görüntüler ise bardağı taşıran son damla oldu.



Akıllara şu fotoğraf ile birlikte CHP'li İmamoğlu'nun kendi ekibiyle birlikte metrobüste yaptığı konuşmalar ve faaliyete koyulmayan vaatler geldi.







Sosyal medya kkullanıcıları bu fotoğrafı paylaşarak otobüslerin yolda kalmasının sebebinin bu dörtlü olduğunu yazdı. CHP'nin konuyu herhangi bir çözüme ulaştırma konusunda bir gyreti bulunmazken, vatandaşların tepkileri sürüyor.



Paylaşılan fotoğrafta, İmamoğlu ve CHP Milletvekili Özgür Karabat dışında ulaşımdan sorumlu genel sekreter yardımcısı ile 1 Milyar 233 milyon lirakık ihaleyi alan şirket sahibi.

