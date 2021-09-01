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Siyaset
Heykelci zihniyet SİHA’ları küçümsüyor

Heykelci zihniyet SİHA’ları küçümsüyor

Vals yapmayı, heykel dikmeyi ve milletin kılık kıyafetine karışmayı çağdaşlık sanan CHP zihniyeti, iktidarın hayata geçirdiği dev projeleri, milli hamleleri ve dünyanın gıptayla izlediği eserleri karalamak için algı üstüne algı operasyonu düzenliyor. Kemal Kılıçdaroğlu, TOGG ve şehir hastanelerini hedef alırken, Sezgin Tanrıkulu’nun İHA/SİHA’ları karalaması, CHP’nin vizyonsuzluğunu gözler önüne serdi.

Ekleme Tarihi: 1 Eylül 2021 Çarşamba 09:50
Güncelleme Tarihi: 1 Eylül 2021 Çarşamba 10:13
Heykelci zihniyet SİHA’ları küçümsüyor

Türkiye'yi en ileri seviyeye taşıyacak olan hamlelere takoz olanlar, vals yapmayı ve 21. Yüzyılda bile insanların kılık kıyafetine karışmayı ilericilik olarak gören zihniyet, Erdoğan liderliğindeki ülkemizin kazanımlarına karşı küçümseyici bir dil kullanıyor. 2 yıl gibi kısa bir sürede İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya gibi büyükşehirleri onlarca yıl geriye götüren CHP vizyonsuzluğu, stratejik öngörüsüzlüğünü ‘jakoben' söylemlerle kapatmaya çalışıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerli otomobil TOGG için “Otomobil üretiyoruz dediler. Hani nerede?” söylemleriyle itibarsızlaştırırken, şehir hastaneleri içinse “Peki hastalık yoksa ne yapacağız? Bu şehir hastanelerini ben, arkadaşlarım hepimiz eleştirdik” ifadelerini kullanmıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise İHA-SİHA teknolojisini kast ederek, “Tarihten bugüne bu teknolojiyi geliştirenleri kimse rahmetle anmamıştır” paylaşımında bulunmuştu. Zilletin ortakları, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuzsultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Nükleer Tesisler ve oto yollara karşı çıkmıştı.

Taklit değil teknolojik hamle
ASSAM Stratejisti Ersan Ergür, “Medenileşmenin yegane gereği olarak Batılılışmayı görenlerin modernleşmekten anladığı da taklitten ibarettir. Batı'nın teknolojisini değil de kültürünü alma çabasının bir tezahürüdür. Devrim otomobiline yakıt koymayıp engelleyen, uçak sanayinin kapanmasına neden olan zihniyetle kardeştiler. Bugün yerli ve millilik oranını artırmak gayretinde olan savunma sanayimizin yaptıklarını küçük görmek maksadıyla itibarsızlaştırmak isteniyor” şeklinde konuştu. Taklitçi zihniyetin Erdoğan'ın anlamakta zorlandığını kaydeden Ergür, “Türkiye'nin ortaya koyduğu eserlerin misyonunu anlayamayanlar vizyonsuzluklarıyla algı operasyonu yürütüyorlar. Seçmenlerini konsolide edebilmek için bu tarz politik söylemler ve davranış biçimleri geliştiriyorlar. Ve bu davranış tarzlarını, aydınlanmacı ve modern Türkiye'nin yüzü olarak lanse ediyorlar. Bu tam bir aldatmacadır” ifadelerini kullandı.


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