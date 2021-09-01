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Fahrettin Altun'ndan 'büyüme' yorumu

Fahrettin Altun'ndan 'büyüme' yorumu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2'nci çeyrek büyüme oranı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Altun, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgının getirdiği ekonomik dalgalanmalara rağmen, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 ile tarihi bir büyüme gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en büyük çeyreklik büyüme oranına ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 1 Eylül 2021 Çarşamba 16:43
Güncelleme Tarihi: 1 Eylül 2021 Çarşamba 16:44
Fahrettin Altun'ndan 'büyüme' yorumu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2'nci çeyrek büyüme oranını değerlendirdi. Altun, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgının getirdiği ekonomik dalgalanmalara rağmen, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 ile tarihi bir büyüme gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en büyük çeyreklik büyüme oranına ulaşmıştır." dedi.

Altun'un paylaşımları şöyle:

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgının getirdiği ekonomik dalgalanmalara rağmen, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 ile tarihi bir büyüme gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en büyük çeyreklik büyüme oranına ulaşmıştır.

TÜİK'in açıkladığı veriler, ülkemizin üretim ve ihracat temelli nitelikli bir büyüme içinde olduğunu göstermektedir.

Hizmet, sanayi, bilgi ve iletişim, sosyal hizmet faaliyetleri, inşaat, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörleri büyümeye en çok katkı sağlayan sektörlerdir.

2020'nin ikinci çeyreğine göre bu yıl;

- mal ve hizmet ihracatı yüzde 59,9
- iş gücü ödemeleri yüzde 36,1 arttı
- ihracatımız ise yüzde 69,7 artarak 55 milyar dolara ulaştı.

Tüm bu veriler, iş gücü ödemelerindeki artışın istihdamın artmasına katkı sağladığı, bunun yanında üretimin ve ihracatın arttığını göstermektedir.


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