TIR Parkında ölüme terk edilen atları Haluk Levent kurtardı!

Bir TIR sürücüsü, Gümrükte yaşadığı sıkıntıdan dolayı dorsesindeki 38 at bulunan aracını, Artvin'in Hopa ilçesindeki TIR parkına çekip atları adeta ölüme terk etti. Sürücü ve nakliyeci firma hakkında soruşturma başlatırken, bölgeye gelen sanatçı Haluk Levent de sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunduğu atları sahiplenmek istediklerini söyledi.
Hopa ilçesinde yer alan Tarzioğlu mevkisindeki TIR parkına çekilen Gürcistan plakalı TIR'ın dorsesinde başıboş atları gören çevredekiler, durumu polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemelerde; bir nakliyat firması aracılığıyla Kars'tan yüklenen atların Kırgızıstan'a götürmek istendiği, ancak Sarp Sınır Kapısı'nda gümrükte yaşadığı sorun nedeniyle sürücü Ş.C.'nin geri döndüğü tespit edildi.
İfadesi alınan sürücü ve firma hakkında soruşturma başlatılırken, dorsede yer alan 38 attan 5'inin öldüğü, bazılarının da sağlık sorunları yaşadığı anlaşıldı. İlçe sakinleri ve zabıta ekipleri ölüme terk edilen ve su verip beslemeye çalıştığı atlar, İlçe Tarım Müdürlüğü'nce bakım ve tedaviye alındı.
Bakıma alınan atlarla ilgili bazı testler yapılıp, numuneler alındığı, çıkacak sonuçlara göre atların akıbetine karar verileceği belirtildi.