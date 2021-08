Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!

AK Parti MYK Toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:



"KARŞILAŞTIĞIMIZ EN AĞIR TABLOLARDAN BİRİ"



"Ülkemiz yangın felaketinden sel felaketine kadar bir çok felaketle karşı karşıya kaldı. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. MYK'da gündem başlıklarımızın başında orman yangınları vardı. Cumhurbaşkanımız geniş kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Büyük oranda bir artışla orman yangını tablosuyla karşı karşıya kaldık. Karşılaştığımız tablolardan en ağırlarından biri.



ANTALYA VE MUĞLA'YA YAPILAN NAKDİ YARDIMLAR



43 vilayette 260 adet orman yangını meydana geldi. 4 adet yangına müdahale çabaları sürüyor. Antalya Valiliği emrine AFAD, İçişleri, bakanlıklar tarafından 52.5 milyon liralık nakdi kaynak aktarıldı. Muğla Valiliği emrine 17.5 milyon liralık nakdi yardım gönderildi.



Dünyanın çeşitli yerlerinde haritaya baktığınızda pek çok yangın devam ediyor. Orman teşkilatımızın kahramanlığına teşekkürlerimizi bir kez daha sunuyoruz. Orman yangınlarıyla ilgili her sene geniş bir senaryo ile hazırlık yapılıyor. Toplam 21 bin 90 personelle hazırlık her sene sözkonusu oluyor. 1178 arazöz, 2277 müdahale aracı, 501 iş makinesi olmak üzere 4311 araç bulunuyor. Dünyada ilk oalrak İHA'ların kullanılmasıyla büyük bir kapasiteye sahipler.



256 YANGIN KONTROL ALTINDA



43 ilde 260 yangın çıktı, 256'sı kontrol altında. Çok fazla yangın çıkması zorlayıcı bir tabloya neden oldu. Gezegenimizin geleceği için kaygılandıran bir tablo söz konusu. Her vatandaşımız için 3 fidan çalışması devam edecek.



YANGINLAR ÜZERİNDEN DEZENFORMASYON



Bazı siyasilerin yangın ateşinin yanına fitne ateşi körüklemeye çalıştığını gördük. Selfie çekilerek burada müdahale edilmiyor gibisinden göz göre göre yaland iyecbileceğimiz fitne ateşinin körüklenmeye çalışıldığını gördük. Siyasetçi birisi 'Sadece AK Partililere yardım ediliyor' gibisinden en vahşi yalanlardan birini söyleyebiliyor.



Kim yaraların sarılması için gayret gösterdiyse hangi siyasi partiden olursa olsun şükranlarımızı sunarız. Yangın devam ediyor, çıkmışlar kurumlarla ilgili tartışma yapıyorlar. Yangını söndürdükten sonra isterseniz basın toplantısı yaparsınız. Biz de cevabını veririz. Yangın devam ederken kuvvetimizi bölen bu yaklaşımlar ibretlik bir tablo ortaya koymuştur.



YUNANİSTAN'DAKİ TÜRK AZINLIĞI



Türk azınlığa dönük sistematik dışlama politikası maalesef Yunanistan tarafından devam ettirilmektedir.



AFGAN GÖÇMENLERİN DURUMU



Türkiye hiç kimsenin göçmen kampı değildir. Ölümden kaçana sahip çıkmamak ahlaki olmaz. Ama burasını göç kampı gibi göstermek doğru değil. Bu mesele para meselesi falan da değildir. Bu süreci, devlet geleneklerimize uygun bir biçimde yürüteceğiz. Burada dünyanın ahlakını temsil eden bir çizgide duracağız. Bir takım marjinal yaklaşımlara teslim olmayacağız."