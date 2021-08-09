USD (Alış - Satış) : 8,56 - 8,58 EURO (Alış - Satış) : 10,11 - 10,13
Ana Sayfa.
Sağlık
Kulak Çınlaması Neden Olur? Kulak Çınlamasının Tedavisi Var mı?

Kulak Çınlaması Neden Olur? Kulak Çınlamasının Tedavisi Var mı?

Kulak çınlaması bireylerin hayatını oldukça olumsuz etkileyebilen ciddi rahatsızlıklardan birisidir. Tek ya da iki taraflı olarak yaşanabilen kulak çınlamasında sesin kaynağı dışarıdan gelmemektedir. Bu sebeple çevredekileri rahatsız etmeyen bu durum bireyin ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmasına sebep olabilir. Peki, kulak çınlaması neden olur? Kulak çınlamasının tedavisi var mıdır?

Ekleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 12:31
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 12:36
Kulak Çınlaması Neden Olur? Kulak Çınlamasının Tedavisi Var mı?

Yaş grubu fark etmeksizin herkeste görülebilen kulak çınlaması tedavi edilmediği durumlarda kişinin sosyal hayatını olumsuz etkilemektedir. Tek ya da çift yönlü olarak gerçekleşen bu çınlama yaş ile birlikte daha da artabilmektedir. Peki, kulak çınlaması belirtileri nelerdir? Kulak çınlaması tedavisi nasıldır?

Kulak Çınlaması Nedir?


Kulak çınlaması bir diğer adı ile tinnitus tek taraflı ve iki taraflı olarak gerçekleşebilen hastalığa verilen isimdir. Kişinin sosyal be bireysel hayatını olumsuz yönde etkileyen bu hastalık değişik tonda, özellikte ve karakterde meydana gelebilir. İşitme sisteminin en sık meydana gelen rahatsızlığı olan kulak çınlaması beraberinde ruhsal problemlere ve şiddetli ağrılara sebep olabilmektedir. Bazı durumlarda hayalet ses olarak tanımlanan bu hastalık stres, anksiyete, depresyon ve benzeri psikiyatrik hastalıkların da en büyük sebeplerindendir. Peki, tedavi edilmediği durumlarda ciddi semptomlara yol açan kulak çınlaması belirtileri nelerdir?

Kulak Çınlamasının Tedavisi Nasıldır?

Kulak Çınlamasının Belirtileri Nelerdir?


Kulak çınlaması durumu genellikle beş dakikadan az süren bir durumdur. Oldukça yaygın olan ve herkesin başına gelebilecek olan bu durum çeşitli faktörlerle birlikte hastalığa dönüşebilmektedir. Patolojik çınlama olarak adlandırılan bu çınlama türü işitme kaybı, denge bozukluğu, kulak iltihabı gibi çeşitli problemlere sebep olabilir. Bu sebeple kulak çınlamasının belirtileri görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir. Alanında uzman doktorlar tarafından yayınlanan kulak çınlaması belirtileri;

• Zil sesi duymak,

• Sürekli kulağa gelen uğultu,

• Dış faktör olmamasına rağmen duyulan sesler,

• Tıslama,

• Tıklama sesi işitilmesi,

Kulak çınlamasının en yaygın belirtileri olarak bilinmektedir. Peki, pek çok insanın hayatını olumsuz yönde etkileyen kulak çınlaması neden olur?

Kulak Çınlaması Neden Olur?


Kulak iltihapları

Tıkaçlar

Kulak zarının delinmesi ve hasar görmesi

Mesleki deformasyon

Yüksek şeker

Yüksek tansiyon hastalığının bulunması

Tıkaç kullanımı

Beyin bölgesinde bulunan tümörler

Stres faktörü

Kulak kemiğinde meydana gelen değişimler

Hormonal değişimlerin meydana gelmesi

Meniere hastalığı

Kalp ve damar hastalıkları

Kansızlık buluması

Travma yaşanması

Kulak çınlaması neden olur? sorusunun cevabıdır. Bireylerde bu faktörlerden birinden kaynaklı olarak çıkabilecek kulak çınlaması beraberinde birçok faktörden kaynaklı olarak da çıkabilmektedir. Bu kısımda doktor kontrolü ve doğru teşhis son derece önem taşımaktadır.

Kulak Çınlamasının Tedavisi Nasıldır?


Kulak çınlaması problemi ile karşı karşıya kalan hastalar genellikle kulak çınlamasının tedavisi nasıldır? Ve kulak çınlaması tedavisi var mı? sorularını gündeme getirmektedir. Kulak çınlaması hastalığının tedavisi vardır ancak çınlamaya neden olan faktörün tespit edilmesi son derece önemlidir. İşitme sinirinde meydana gelen tümöre bağlı olarak çınlama meydana geliyorsa cerrahi tedavinin yanı sıra radyoterapi de uygulanabilmektedir. Bunun yanı sıra kulak kirine bağlı olarak meydana gelen çınlamalar ise kulağın temizletilmesi ve medikal yöntemler ile ortadan kaldırılabilmektedir.

kulak çınlaması belirtileri nelerdir?

Kulak çınlaması belirtileri görülmesi durumunda ciddi problemlerin meydana gelmemesi ve hayatın olumsuz etkilenmemesi adına zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir. Erken teşhis pek çok hastalıkta olduğu gibi kulak çınlamasında da oldukça önemlidir.

Kulak Çınlaması Belirtileri Nelerdir?Kulak Çınlaması Neden Olur?Kulak Çınlaması Tedavisi Var Mı?Kulak Çınlaması Tedavisi Nasıldır?


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı