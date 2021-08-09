Haftalık Burç Yorumları: 9-15 Ağustos 2021 Haftalık Burç Yorumları

9-15 Ağustos 2021 Haftalık burç yorumlarında Aslan Yeni Ayı'nın etkileri tüm burçların üzerinde olacak. Yeni gelişmeler, yeni sözleşmeler, yeni ilişkiler ve yeni işler beklemediğiniz anda karşınıza çıkacak. Hafta ortasında gerçekleşecek Jüpiter Merkür karşıtlığı ise aşırı tavırlar ve öfke patlamalarını tetikleyecek. İşte 9-15 Ağustos 2021 Haftalık Burç Yorumları…
Yükselen Koç Haftalık Burç Yorumu
Bu hafta sanata ve yaratıcılığa yönelebilirsiniz. Hafta ortasında muhtemelen çocuklarınızla ilgili problemlerle ilgileneceksiniz. Hafta sonuna doğru ikili ilişkiler gündemde olabilir. Hafta sonu finansal konularla meşgul olabilirsiniz.
Yükselen Boğa Burç Yorumu
Boğa burçları hafta başında ailevi sorunlarla ilgilenebilir. Aile içinde çıkan çatışmalar tüm gündeminizi sarsabilir. Hafta ortasında yeni bir ilişkiye başlayabilir ya da varolan ilişkinizde yeni bir döneme giriş yapabilirsiniz. Hafta sonunda önemli görüşmeler ve kariyerinizle ilgili yeni planlamalar yapabilirsiniz.
Yükselen İkizler Burç Yorumu
Bu hafta başı iletişim yoğunluğu yaşayabilirsiniz. Hafta ortasında aile içi çatışmalar ortaya çıkabilir. Hafta sonuna doğru ise zevk alacağınız ortamlara girmeli ya da aktivitelerde bulunmalısınız. Hafta sonunda yeni bir aşk ilişkisi başlayabilir.
Yükselen Yengeç Burç Yorumu
Hafta başında finansal konular gündeminizde olabilir. Hafta ortasında yakın çevrenizle ilgilenebilirsiniz. Oldukça yoğun olacaksınız. Hafta sonu ise ailevi olaylarla ilgilenebilirsiniz. Özellikle çocuklarınızla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz.
Yükselen Aslan Burç Yorumu
Bu hafta dış görünüşünüzde değişiklik isteyebilirsiniz. Güzellik ve estetik konuları gündeminizde olabilir. Hafta ortasında ikili ilişkilerinizde daha ön planda olmak isteyebilirsiniz. Hafta sonu ise seyahatler ve iş yoğunluğu gündeme gelebilir.
Yükselen Başak Burç Yorumu
Başak burçları bu hafta yalnız kalmak ve iç dünyasına çekilmek isteyebilir. Hafta ortasında sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. Yoga ve meditasyon şifalanmanıza yardımcı olabilir. Hafta ortasında dış görünüşünüzde farklılık yapabilirsiniz. Hafta sonuna doğru ise ikili ilişkileriniz ön planda olacaktır.
Yükselen Terazi Burç Yorumu
Bu hafta sosyal çevrenizle ilgilenebilirsiniz. Yeni ortamlarda bulunabilirsiniz. Hafta ortasında kendi iç dünyanıza yoğunlaşabilirsiniz. Duygusal olarak inişli çıkışlı bir hafta geçirebilirsiniz. Hafta sonuna doğru ikili ilişkilerinizle ilgilenebilirsiniz. Yeni birileriyle tanışabilir ya da varolan ilişkinizde farklılık yaşayabilirsiniz.
Yükselen Akrep Burç Yorumu
Bu hafta kariyerinizle ilgili konular gündemde olacaktır. Yeni bir iş ya da proje gündeme gelebilir. Hafta ortasında kalabalık ortamlarda bulunabilirsiniz. Hafta sonuna doğru ise iç dünyanızın derinliklerine ineceksiniz. Psikolojik problemleriniz gün yüzüne çıkabilir. Özellikle bu süreçte ortaya çıkacak durumlar daha sonra büyüyebilir.
Yükselen Yay Burç Yorumu
Bu hafta yurt dışı bağlantılı konular gündeminize gelebilir. Felsefi konularla ilgili derin sohbetler ya da düşünceler gerçekleştirebilirsiniz. Hafta ortasında yeni iş görüşmeleri yanda işle ilgili yeni planlar ortaya çıkabilir. Hafta sonuna doğru ise kalabalık ve eğlenceli ortamlarda olabilirsiniz.
Yükselen Oğlak Burç Yorumu
Oğlak burçları bu hafta hayatlarında önemli değişimler yaşayabilir. Hafta ortasında yurt dışı ya da seyahatlerle ilgili konular gündeme gelebilir. Hafta sonunda kariyerinizle ilgili yeni adımlar atabilirsiniz. Eğlenceli ortamlarda kafa dağıtabilirsiniz.
Yükselen Kova Burç Yorumu
Kova burçları bu hafta ikili ilişkilerle meşgul olabilir. Flörtlerle yeni bir ilişkiye başlayabilir ya da varolan ilişkinizde yeni adımlar atabilirsiniz. Hafta sonuna doğru kalıcı hastalıklarınızda tedaviye başlayabilirsiniz.
Yükselen Balık Burç Yorumu
Balık burçları bu hafta günlük işlerini yaparken daha yoğun hissedebilir. İşleriniz yetişmeyebilir ya da dengeniz kaçabilir. Maddiyatla ilgili konular gündemde olacaktır. Hafta sonu yeni bir seyahat planı yapabilirsiniz. Yeni eğitimler ve yolculuklar bu hafta sizi bekliyor olacak.
Haftalık burç yorumları
nı Astrolog Eda Doğan sizler için yazdı. Daha fazla burç haberleri için takipte kalabilirsiniz.