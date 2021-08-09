Haftalık Burç Yorumları: 9-15 Ağustos 2021 Haftalık Burç Yorumları

9-15 Ağustos 2021 Haftalık burç yorumlarında Aslan Yeni Ayı'nın etkileri tüm burçların üzerinde olacak. Yeni gelişmeler, yeni sözleşmeler, yeni ilişkiler ve yeni işler beklemediğiniz anda karşınıza çıkacak. Hafta ortasında gerçekleşecek Jüpiter Merkür karşıtlığı ise aşırı tavırlar ve öfke patlamalarını tetikleyecek. İşte 9-15 Ağustos 2021 Haftalık Burç Yorumları…





Yükselen Koç Haftalık Burç Yorumu



Yükselen Boğa Burç Yorumu



Yükselen İkizler Burç Yorumu



Yükselen Yengeç Burç Yorumu



Yükselen Aslan Burç Yorumu



Yükselen Başak Burç Yorumu



Yükselen Terazi Burç Yorumu



Yükselen Akrep Burç Yorumu



Yükselen Yay Burç Yorumu



Yükselen Oğlak Burç Yorumu



Yükselen Kova Burç Yorumu



Yükselen Balık Burç Yorumu



Bu hafta sanata ve yaratıcılığa yönelebilirsiniz. Hafta ortasında muhtemelen çocuklarınızla ilgili problemlerle ilgileneceksiniz. Hafta sonuna doğru ikili ilişkiler gündemde olabilir. Hafta sonu finansal konularla meşgul olabilirsiniz.Boğa burçları hafta başında ailevi sorunlarla ilgilenebilir. Aile içinde çıkan çatışmalar tüm gündeminizi sarsabilir. Hafta ortasında yeni bir ilişkiye başlayabilir ya da varolan ilişkinizde yeni bir döneme giriş yapabilirsiniz. Hafta sonunda önemli görüşmeler ve kariyerinizle ilgili yeni planlamalar yapabilirsiniz.Bu hafta başı iletişim yoğunluğu yaşayabilirsiniz. Hafta ortasında aile içi çatışmalar ortaya çıkabilir. Hafta sonuna doğru ise zevk alacağınız ortamlara girmeli ya da aktivitelerde bulunmalısınız. Hafta sonunda yeni bir aşk ilişkisi başlayabilir.Hafta başında finansal konular gündeminizde olabilir. Hafta ortasında yakın çevrenizle ilgilenebilirsiniz. Oldukça yoğun olacaksınız. Hafta sonu ise ailevi olaylarla ilgilenebilirsiniz. Özellikle çocuklarınızla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz.Bu hafta dış görünüşünüzde değişiklik isteyebilirsiniz. Güzellik ve estetik konuları gündeminizde olabilir. Hafta ortasında ikili ilişkilerinizde daha ön planda olmak isteyebilirsiniz. Hafta sonu ise seyahatler ve iş yoğunluğu gündeme gelebilir.Başak burçları bu hafta yalnız kalmak ve iç dünyasına çekilmek isteyebilir. Hafta ortasında sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. Yoga ve meditasyon şifalanmanıza yardımcı olabilir. Hafta ortasında dış görünüşünüzde farklılık yapabilirsiniz. Hafta sonuna doğru ise ikili ilişkileriniz ön planda olacaktır.Bu hafta sosyal çevrenizle ilgilenebilirsiniz. Yeni ortamlarda bulunabilirsiniz. Hafta ortasında kendi iç dünyanıza yoğunlaşabilirsiniz. Duygusal olarak inişli çıkışlı bir hafta geçirebilirsiniz. Hafta sonuna doğru ikili ilişkilerinizle ilgilenebilirsiniz. Yeni birileriyle tanışabilir ya da varolan ilişkinizde farklılık yaşayabilirsiniz.Bu hafta kariyerinizle ilgili konular gündemde olacaktır. Yeni bir iş ya da proje gündeme gelebilir. Hafta ortasında kalabalık ortamlarda bulunabilirsiniz. Hafta sonuna doğru ise iç dünyanızın derinliklerine ineceksiniz. Psikolojik problemleriniz gün yüzüne çıkabilir. Özellikle bu süreçte ortaya çıkacak durumlar daha sonra büyüyebilir.Bu hafta yurt dışı bağlantılı konular gündeminize gelebilir. Felsefi konularla ilgili derin sohbetler ya da düşünceler gerçekleştirebilirsiniz. Hafta ortasında yeni iş görüşmeleri yanda işle ilgili yeni planlar ortaya çıkabilir. Hafta sonuna doğru ise kalabalık ve eğlenceli ortamlarda olabilirsiniz.Oğlak burçları bu hafta hayatlarında önemli değişimler yaşayabilir. Hafta ortasında yurt dışı ya da seyahatlerle ilgili konular gündeme gelebilir. Hafta sonunda kariyerinizle ilgili yeni adımlar atabilirsiniz. Eğlenceli ortamlarda kafa dağıtabilirsiniz.Kova burçları bu hafta ikili ilişkilerle meşgul olabilir. Flörtlerle yeni bir ilişkiye başlayabilir ya da varolan ilişkinizde yeni adımlar atabilirsiniz. Hafta sonuna doğru kalıcı hastalıklarınızda tedaviye başlayabilirsiniz.Balık burçları bu hafta günlük işlerini yaparken daha yoğun hissedebilir. İşleriniz yetişmeyebilir ya da dengeniz kaçabilir. Maddiyatla ilgili konular gündemde olacaktır. Hafta sonu yeni bir seyahat planı yapabilirsiniz. Yeni eğitimler ve yolculuklar bu hafta sizi bekliyor olacak.nı Astrolog Eda Doğan sizler için yazdı. Daha fazla burç haberleri için takipte kalabilirsiniz.