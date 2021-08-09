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Ekşi Sözlük'ün ayaklanma çağrısına soruşturma!

Ekşi Sözlük'ün ayaklanma çağrısına soruşturma!

Ekşi Sözlük isimli sosyal medya platformunda bir skandala daha imza atıldı. Ekşi Sözlük ‘halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor?’ başlığını gündem yaptı. Sokak çağrısı yapılan provokatif başlık büyük tepki çekti. Söz konusu başlıkla ilgili harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlattı.

Ekleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 23:39
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 23:40
Ekşi Sözlük'ün ayaklanma çağrısına soruşturma!

Algı oluşturmak isteyenler için 'sosyal medya' günümüzde kullanılan en büyük silah. Toplumda bölünmeyi hedefleyen her paylaşım kamu vicdanını yaralayan olaylarda yeniden ortaya çıkıyor.

EKŞİ SÖZLÜK’TEN ‘SOKAK’ ÇAĞRISI! HALKIN AYAKLANMASINI İSTEDİLER

Son olarak böyle bir yaklaşım Ege ve Akdeniz'i etkisi altına alan orman yangınlarında da kendisini gösterdi. İçerisindeki yazılarla sık sık gündeme gelen Ekşi Sözlük, halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor? Başlığını gündem yaptı. Bu paylaşım büyük tepki çekti.

Sitede "optikbaskan" isimli kullanıcı tarafından açılan bir başlıkta, halkın ayaklanması istendi. Başlığın altında yapılan bazı yorumlarda da darbe çağrıları yapıldı.

Halkı alenen isyana teşvik eden paylaşımlarda, Gezi Parkı provokasyonları da hatırlatılarak, "örgütlü bir direnişi yönetecek kapasite olmadığından" şikayet edildi.

"TÜRKİYE, İSRAİL'İN EYALETİ OLSUN"

Sitede yer alan farklı bir konu başlığında ise Türkiye'nin, İsrail'in bir eyaleti olması yönünde yapılan çağrılar yer aldı. Gelen tepkiler ardından kaldırılan 2020 tarihli başlıkta, Türk - Musevi devletini resmeden bir harita yer alıyordu. Harita, 'Türkiye ve İsrail'in birleşiminden oluşan ütopya devlet' denilerek sunuldu.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

"Ekşi Sözlük" isimli sosyal paylaşım sitesinde "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik hakkında, başlık ve başlık altında yer alan paylaşımlarda suç ve suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu kanaatine varılarak şüpheli şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

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