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Diyarbakır'da kundaklama! 3 hain yakalandı!

Diyarbakır'da kundaklama! 3 hain yakalandı!

Türkiye'nin son günlerdeki ana gündem maddelerinden biri orman yangınları olurken, Diyarbakır'da bir kundaklama girişimi yaşandı. Diyarbakır’da Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kent Ormanı, yaşları 13 ila 15 arasında değişen 4 kişi tarafından ateşe verildi. Kent Ormanını yakmaya çalışan 4 kişiden 3’ü polis ekiplerince yakalanırken, 1'i ise kaçarak izini kaybettirdi. Kent Ormanı girişinde başlayan alevler ise büyümeden söndürüldü.

Ekleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 23:19
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 23:20
Diyarbakır'da kundaklama! 3 hain yakalandı!

Olay, Diyarbakır - Silvan yolu üzerindeki Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kent Ormanı girişine gelen ve yaşları 13 ila 15 arasında değişen 4 kişi Kent Ormanı girişindeki otları ateşe verdi. O sırada bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri yangını fark edince kaçan şüphelileri kovaladı.

3 KİŞİ YAKALANDI, 1'İ KAÇTI

Kısa sürede 3 kişiyi yakalayan polis şahısları gözaltına alırken, bir kişi ise kaçarak izini kaybettirdi. Alevler ise olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

ŞAHISLAR EMNİYETE GÖTÜRDÜ

Olayla ilgili kaçan diğer şahsın yakalanması için polis çalışma başlatırken, gözaltına alınan 3 kişi ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.


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