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CHP'de seçim çatlağı büyüyor! Kılıçdaroğlu yüzüstü kaldı...

CHP'de seçim çatlağı büyüyor! Kılıçdaroğlu yüzüstü kaldı...

Kılıçdaroğlu sürekli erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. Ancak, son anket sonuçları CHP'li üyelerin Kılıçdaroğlu ile ters düşmesine sebep oldu. Kılıçdaroğlu erken seçim çağrısı yaparken, partililer ise karşı çıkıyor.

Ekleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 11:10
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 11:17
CHP'de seçim çatlağı büyüyor! Kılıçdaroğlu yüzüstü kaldı...

Dubai merkezli kumpas sonrası ilk kez cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyali veren hatta “Dostlarımızla birlikte Türkiye'ye demokrasiyi getireceğiz” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aynı zamanda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte hükümete yönelik olarak defalarca kez erken seçim çağrısında bulundu.

MİLLET İTTİFAKI GERİDE


Ancak eldeki hesap çarşıya uymadı. Diriliş Postası'ndan Sabri İşbilen'e konuşan CHP'li kaynaklar, CHP yönetiminin Kılıçdaroğlu'nun aksine erken seçime karşı çıktığını aktardı. CHP Genel Merkezi'ne ulaşan anketler, milletin erken seçim istemediğini, bununla beraber CHP-İyi Parti- Saadet Partisi'nden oluşan Millet İttifakı'nın olası bir erken seçimde Cumhur İttifakı'nın gerisinde kaldığını gösterdi. CHP'li kaynaklar, ayrıca masadaki anketlerin, 2018 genel seçimlerinde Cumhur İttifakı'na oy veren bir kısım kararsız seçmenin Millet İttifakı'na yönelmediğini de aktardı.

YÜZDE 1 BİLE DEĞİLLER


Kılıçdaroğlu'nun erken seçime yönelik söylemleri ile CHP yönetiminin tavrı arasındaki farkın ana sebeplerinden biri de Gelecek ve DEVA Partisi'nin durumu oldu. Kılıçdaroğlu'nun millet ittifakına dahil etmek istediği Gelecek ve DEVA Partisi'nin AK Parti'nin oylarını bölmesi, rüzgarı Milleti İttifakı lehine çevirmesi bekleniyordu. Ancak plan suya düştü. CHP'li kaynaklar, iki partinin de henüz yüzde 1 oy oranını dahi yakalayamadığını ifade etti. Öte yandan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu kast ederek, “Bu arkadaşların AK Parti tabanında yüzde 20-30 çözülmeye neden olacağını düşünmüştüm. Öyle olmadı” demişti.

ADAYLIK KRİZİ KAPIDA


Milleti İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu henüz cevap bulabilmiş değil. CHP'li kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e cumhurbaşkanı adaylığı teklifi götürdüğünü doğrulamazken, Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında adaylık krizi çıkabileceğini aktardı. CHP'li kaynaklar Meral Akşener'in adaylık konusunda kararlı olduğunu bunu da sürekli dile getirdiğini aktardı.

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