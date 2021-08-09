110 kişiyi taşıyan uçak acil iniş yaptı!

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'ndan 110 yolcuyla saat 14.55'te Ankara'ya gitmek için havalanan Anadolujet uçağında teknik bir arıza yaşandı.



Pilotun fark ettiği arıza nedeniyle uçak, acil olarak Diyarbakır Havalimanı'na iniş yaptı.



Yolcuları tahliye edilen uçağın arızasının giderilmesiyle Ankara seferi için tekrar havalanacağı belirtildi.

