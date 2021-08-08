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Tokyo 2020 sona erdi!

Tokyo 2020 sona erdi!

Tokyo 2020 olimpiyatları bugün yapılan müsabakaların ardından sonuçlandı. 113 kez madalya kazanan ABD birinci olurken Türkiye 13 madalyayla 35. sırada yer aldı.

Ekleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 16:39
Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 16:40
Tokyo 2020 sona erdi!

Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelenmesinin ardından 23 Temmuz 2021'de başlayan 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları, tüm müsabakaların tamamlanmasının ardından muhteşem bir törenle kapandı.

Tokyo 2020, milli sporcularımızın kazandığı 13 madalya ile tarihimizde en çok madalya kazandığımız olimpiyat olarak Türkiye için de özel bir yeri olacak.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakalarının ardından genel sıralamada ABD, Çin'i geçerek birinci oldu.


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