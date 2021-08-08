Başkan Erdoğan'dan Hicri yılbaşı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasının Hicri yılbaşını tebrik etti.



Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1443'üncü yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Yeni yılın tüm insanlığa refah, huzur ve esenlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.