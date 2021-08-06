Show TV’nin Yeni Dizisi Yalancı’nın Konusu Nedir? Yalancı’nın Oyuncuları Kimlerdir? Yalancı Ne Zaman Başlayacak?

SHOW TV ekranlarında başlaması planlanan yeni dizi Yalancı için pek çok ünlü isim bir araya geldi. Başrollerinde birbirinden başarılı isimlerin yer alacağı yeni projenin yapımcılığını Süreç Film gerçekleştirecek. Peki, Show TV'nin yeni dizisi Yalancı'nın konusu nedir? Yalancı hangi diziden uyarlanmıştır? İşte Yalancı dizisi ve oyuncuları…





Show TV'nin Yeni Dizisi Yalancı'nın Konusu Nedir?



Yalancı Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?



Bir İngiliz dizisi olan ‘Liar'dan uyarlanmış Yalancı dizisinin yönetmenliğini başarılı yönetmen Hülya Gezer gerçekleştirecek. Senaryosunda Yazıhane ekibinin yer aldığı dizi Show TV ekranlarında seyircisiyle buluşacak. Oyuncu kadrosunun buluşması ile sosyal medyanın gündemine gelen Yalancı'nın konusu nedir? pek çok kişi tarafından araştırılmaktadır. Merakla beklenen Yalancı; Deniz adında yetenekli ve kendisini işe adaya bir öğretmenin hikayesi ile başlayacak. Deniz ve Mehmet Emir'in arasında geçecek olan yalanlarla dolu hikaye seyircinin aklını karıştıracak. Masum bir yemek sonrasında meydana gelecek olan büyük yıkımlar seyirciyi ekrana kilitlemeye yetecek.İşte• Burçin Terzioğlu• Salih Bademci• Hazal Türesan• Cemal Toktaş• Şahin Irmak• İmer Özgün• Murat Kılıç• Serkan Tınmaz• Efsane Odağ• Fatih Berk Şahin• Emir Çubukçu• Öyküsu Özyürek• Ozan Ayhan• Gizem Soysaldı• Mesut Yılmaz• Doğa Karakaş• Sema Çeyrekbaşı• Özgür ŞahinGibi başarılı isimler dizide yer alacak.ve daha fazlası ilerleyen günlerde yapım tarafından açıklanacak.