USD (Alış - Satış) : 8,53 - 8,54 EURO (Alış - Satış) : 10,10 - 10,12
Ana Sayfa.
Güncel
Show TV’nin Yeni Dizisi Yalancı’nın Konusu Nedir? Yalancı’nın Oyuncuları Kimlerdir? Yalancı Ne Zaman Başlayacak?

Show TV’nin Yeni Dizisi Yalancı’nın Konusu Nedir? Yalancı’nın Oyuncuları Kimlerdir? Yalancı Ne Zaman Başlayacak?

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği Yalancı dizisi için geri sayım başladı. Birbirinden başarılı oyuncuların kadrosunda yer alacağı yeni dizi yalancı için ilk okuma provası gerçekleştirildi. Peki, SHOW TV ekranlarında başlayacak olan Yalancı’nın konusu nedir? Yeni dizi Yalancı’nın oyuncuları kimlerdir? İşte Yalancı ne zaman başlayacak ve daha fazlası…

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 13:04
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 13:08
Show TV’nin Yeni Dizisi Yalancı’nın Konusu Nedir? Yalancı’nın Oyuncuları Kimlerdir? Yalancı Ne Zaman Başlayacak?

SHOW TV ekranlarında başlaması planlanan yeni dizi Yalancı için pek çok ünlü isim bir araya geldi. Başrollerinde birbirinden başarılı isimlerin yer alacağı yeni projenin yapımcılığını Süreç Film gerçekleştirecek. Peki, Show TV'nin yeni dizisi Yalancı'nın konusu nedir? Yalancı hangi diziden uyarlanmıştır? İşte Yalancı dizisi ve oyuncuları

Show TV'nin Yeni Dizisi Yalancı'nın Konusu Nedir?


Bir İngiliz dizisi olan ‘Liar'dan uyarlanmış Yalancı dizisinin yönetmenliğini başarılı yönetmen Hülya Gezer gerçekleştirecek. Senaryosunda Yazıhane ekibinin yer aldığı dizi Show TV ekranlarında seyircisiyle buluşacak. Oyuncu kadrosunun buluşması ile sosyal medyanın gündemine gelen Yalancı'nın konusu nedir? pek çok kişi tarafından araştırılmaktadır. Merakla beklenen Yalancı; Deniz adında yetenekli ve kendisini işe adaya bir öğretmenin hikayesi ile başlayacak. Deniz ve Mehmet Emir'in arasında geçecek olan yalanlarla dolu hikaye seyircinin aklını karıştıracak. Masum bir yemek sonrasında meydana gelecek olan büyük yıkımlar seyirciyi ekrana kilitlemeye yetecek.

Yalancı Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Yalancı Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?


İşte Yalancı dizisinin oyuncuları ve isimleri;

• Burçin Terzioğlu

• Salih Bademci

• Hazal Türesan

• Cemal Toktaş

• Şahin Irmak

• İmer Özgün

• Murat Kılıç

• Serkan Tınmaz

• Efsane Odağ

• Fatih Berk Şahin

• Emir Çubukçu

• Öyküsu Özyürek

• Ozan Ayhan

• Gizem Soysaldı

• Mesut Yılmaz

• Doğa Karakaş

• Sema Çeyrekbaşı

• Özgür Şahin

Gibi başarılı isimler dizide yer alacak.



Yalancı dizisi ne zaman başlayacak ve daha fazlası ilerleyen günlerde yapım tarafından açıklanacak.

Yalancı Dizisi Ne Zaman BaşlayacakYalancı Dizisinin Oyuncuları ve Isimleri


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı