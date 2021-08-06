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Muharrem Ayı Ne Zaman 2021? Aşure Günü Ne Zaman? Aşure Günü Okunacak Dualar

Muharrem Ayı Ne Zaman 2021? Aşure Günü Ne Zaman? Aşure Günü Okunacak Dualar

Muharrem ayı tarihi milyonlarca Müslümanın gündeminde yer alıyor. Aşure ayı olarak da bilinen Muharrem ayı, Hicri takvime göre senenin birinci ayı olarak kabul edilmektedir. Peki, Muharrem ayı ne zaman 2021? Muharrem orucu nedir? Muharrem ayı faziletleri nelerdir? Aşure ne zaman yapılır? Aşure günü ne zaman?

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 09:20
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 09:27
Muharrem Ayı Ne Zaman 2021? Aşure Günü Ne Zaman? Aşure Günü Okunacak Dualar

Muharrem ayının ilk günü Müslümanlar açısından oldukça fazla önemlidir. Bu nedenle Müslümanlar Muharrem ayının ilk gününü en iyi şekilde geçirmeye çalışırlar. İşte Müslümanlar için çok önemli olan Muharrem ayı ne zaman? Muharrem ayı hangi gün? Muharrem ayı hangi ayda? Sorularının cevabı…

2021 Muharrem Ayı Ne Zaman?


“Şеhrullаhі'l-Muhаrrеm” olarak bilinen Muharrem ayına günler kala heyecanlı bekleyiş başladı. Müslüman aleminin her yıl büyük hazırlıklarla kutladığı 2021 Muharrem ayı ne zaman konusu gündeme geldi. Her yıl büyük hazırlıklar gerçekleştirilerek beklenen Muharrem ayı bu yıl 9 Ağustos Çarşamba gününde başlayacak. 2021 Muharrem ayı ne zaman endişesini yaşayan kişiler için diyanet 2021 Muharrem ayının 9 Ağustos 2021 tarihinde başlayacağını ve 7 Eylül 2021 tarihinde son bulacağını açıkladı.


2021 Aşure Günü Ne Zaman?


Hicri takvim göz önünde bulundurulduğunda Muharrem ayının 10. Günü Aşure günü olarak adlandırılmaktadır. Her yıl Muharrem ayının 11 gün öne gelmesi ise aşure günü ne zaman sorusunun sıklıkla sorulmasına sebep oluyor. Bu durumda karışıklığı önlemek adına her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı Muharrem ayının hangi güne geleceğini ve aşure gününün tarihini açıklamaktadır. Bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamaları açıklamaları doğrultusunda Aşure günü 18 Ağustos tarihinde olacak.


Aşure Ne Zaman Yapılır?


Aşure günü için aşure yapmak isteyenler Muharrem ayının gelmesiyle birlikte aşure yapımına başlayabilirler. Aşure ne zaman yapılır gibi tartışmalar gündeme gelse de Muharrem ayı boyunca aşure yapmak mümkündür.

Muharrem Orucu Hangi Ayda Tutulur?


Muharrrem orucu aynı Ramazan orucu gibi kendi ayının gelmesi ile tutulur. Muharrem orucu tutmak isteyen kişiler Muharrem ayının gelmesiyle birlikte Muharrem ayı orucu tutabilirler. Bu oruç İslam aleminde müstehab oruç olarak kabul edilir. Hz. Muhammed (S.A.V) Yahudilere benzememek adına tek bir gün oruç tutmamış ve Muharrem ayının 10. Gününden önceki gün oruca başlayarak bir sonraki gün orucunu tamamlamıştır. HZ. Muhammed, Muharrem ayının 9, 10 ve 11. Günlerinde oruç tutarak Müslüman aleminin de bu şekilde oruç tutmasını önermiştir. Aşure gününde tek günlük tutulan oruçlar ise İslam'da mekruh kabul edilmiştir.



Aşure Günü Hangi Dua Okunur? Aşure Günü Okunacak Dua


Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ sey-yidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül kadîmül hayyül kerîmül hannânül mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün es'elüke fîhel ismete mineşşeytânirra-cîm.

Aşure günü okunacak dua olarak belirtilmiştir. Aşure günü okunacak dua arayan kişilerin aşure günü bu duayı okuması mümkündür.

Aşure günü ne zaman? Aşure günü hangi gün? Soruları Diyanet İşleri tarafından Hicri takvime göre bu şekilde açıklanmıştır.

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