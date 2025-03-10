İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçişinde bir skandal daha! Başvuru formunda ortaya çıktı

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğunu ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “resmi belgede sahtecilik” suçundan soruşturma başlatmıştı.YÖK tarafından tanınmayan KKTC'deki Girne Amerikan Üniversite'nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne usulsüz bir şekilde yatay geçiş yaptığı iddialarından sonra İmamoğlu 5 Mart 2025 günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifade ortaya çıktı.İmamoğlu'nun ifade sırasında kendisinin değil olayı ortaya çıkaran uzmanların ifade vermesi gerektiği ve YÖK uzmanları hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.İmamoğlu'nun liseden mezun olduktan sonra Girne Amerikan Üniversitesi'ne sadece lise diploması, askerlik ve adli sicil belgesi ve 12 bin sterlinlik eğitim ücreti ile kaydını yaptırdığı ifade edildi.İmamoğlu İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce bölümüne usulsüz bir şekilde yatay geçiş yapmasına ilişkin ise, “Geçiş sürecimle ilgili alakalı 1989 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yapanları duymuştum. Ben de 1990 yılındaki ilanlarını takip ederek başvurumu yaptım. Başka söylemek istediğim bir husus yoktur” cevabını vermekle yetindi.İmamoğlu'na geçiş belgesinde yer alan Özalp Tazan ve Necmettin Karaduman soruldu. İmamoğlu ise ifadesinde verilen isimlere ilişkin, “Bana sormuş olduğunuz Özalp Tazan o zamanlarda Girne Amerikan Üniversitesi'nde hatırladığım kadarıyla yöneticiydi. Necmettin Karaduman ise çok saygın, aynı zamanda TBMM Başkanlığı yapmış ailece tanıdığımız Trabzon milletvekili olduğu için tanırım” dedi.Ancak İmamoğlu YÖK tarafından tanınmayan Girne Amerikan Üniversitesine öğrenci temin eden organizatör Özalp Tazan'ın adını verdiği ancak herhangi bir unvan veya adres eklemediği ve referans gösterdiği belgelerde ortaya çıktı.Haber 7'nin haberine göre İmamoğlu'nun bir diğer referans gösterdiği kişi ise, “baba dostum, nikah şahidim” dediği ve ifadesinde “Trabzon milletvekili olduğu için tanırım” diyerek kestirip attığı Necmettin Karaduman.Karaduman, İmamoğlu'nun İ.Ü geçiş esnasındaki başvuru formunda, “Hakkınızda bilgi alınacak kişiler (öğretim üyesi, yüksek kademe yöneticisi ya da tanınmış kişi) hanesine yazdığı iki isimden birisi olarak “Necmettin Karaduman” adını ve adresi olarak “Türkiye Büyük Millet Meclisi/ANKARA” yazdığı da dikkatlerden kaçmadı.Necmettin Karaduman'ın ise o dönem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ANAP Trabzon il yönetiminde görev almış, 1980'li yıllarda ise Karaduman 4 Aralık ve 12 Eylül 1983 yılında iki kez TBMM Başkanlığına seçilmiş 29 Kasım 1987 yılına kadar görevini sürdürdü. O dönem ise siyasetin etkili isimlerinden olan Karaduman İstanbul Üniversitesi Rektörü Cemi Demiroğlu ile yakın ilişkileri mevcut olduğu biliniyor.İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yapmasının nedenine ise “ekonomik durumum iyi değil” dediği ortaya çıktı.Savcılığın soruşturması kapsamında ise İmamoğlu'nun geçiş sürecinde İ.Ü İşletme Fakültesi Yatay Geçiş Komisyonu, fakülte yönetimi ve dönemin dekanlık ve rektörlüğünün de suçlu olup olmadığı da araştırılıyor. (Haber 7)