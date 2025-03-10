Ece Gürel olayında son gelişme: Arkadaşının ifadeleri dikkat çekti

Türkiye, hayatını kaybeden mimar Ece Gürel'in ölümünün ardındaki sır perdesini aralamaya çalışıyor.İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra gece sarp ormanlık alanda bulunan ve kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybeden peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, geride birçok sır bıraktı.Ormana neden gittiği ya da orada neler yaşadığı bilinmeyen genç kadınla ilgili ise birçok iddia ortaya atılıyor.Bu iddialardan sonuncusunu arkadalı Özge A.Ö., ortaya attı...Ece Gürel'in ölümünün ardından, ailesi tarafından dile getirilen iş yerinde mobing iddialarına yenisi eklendi. Gürel'in son mesajlaştığı arkadaşı da benzer açıklamalar yaptı.Sabah gazetesinde Ece Gürel'le kaybolduğu gün mesajlaştığı arkadaşı Özge A.Ö.'nün ifadesine yer verildi.Özge A.Ö. ifadesinde, Ece Gürel ile öncesinde ve olay günü sık sık sohbet ettiğini anlattı.Yaptıkları son konuşmada Gürel'in kendisine iş yerinde yaşadığı problemleri anlattığını söyleyen Özge A.Ö. 'Kaybolmadan iki gün önce iş yerinde bir kağıt imzalatmışlar, canı çok sıkkındı. Bana 'İş tanımımda olmayan şeyler yaptırmak istediler. Tuvaletleri sen temizleyeceksin, kahveleri sen getirip götüreceksin dediler.Ayrılmam için kağıt imzaladım' diye anlattı. Ben kendisini teselli etmek istedim. Ama ailesinden de bu kağıdı neden imzaladın diye üzerine gelenler olmuş. Haliyle kafası çok bozulmuştu.' dedi.Gürel'in kendisine ilk olarak Atatürk Arboretumu'na gideceğini söylediğini ancak sonrasında karar değiştirdiğini ve Belgrad Ormanı'na gittiğini belirten Özge A.Ö. “Bana ‘ormana gitmek nefes almak, hava almak istiyorum' dedi. Orada daha önce birlikte gittiğimiz yerlerden bana fotoğraflar attı.Bendin olduğu yere gitmek istiyordu. Bir süre sonra ‘kayboldum, oturdum ruhum geride kaldı' yazdı. Bende mecazi anlam yükledim. Gerçekten kaybolduğunu ailesiyle görüşünce anladım.” dedi.Ece Gürel'in astronomiye ilgisi olduğunu, dersler aldığını söyleyen arkadaşı, cadılık eğitimi ya da okuluyla ilgili bir bilgisi olmadığını belirtti.