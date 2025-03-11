Şişli ve Sarıyer belediyelerine terör soruşturması

Belediyelerde teröre geçit yok...Bu kapsamda da yeni bir operasyon daha yapıldı.Belediyelere terör soruşturması kapsamında silahlı terör örgütüne finansman sağlanmasıyla ilgili; Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinde çalışan 24 kişinin de aralarında bulunduğu 38 kişiye gözaltı kararı verildi.38 kişiden 32'si yakalandı.Örgütün, 2014-2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyeleri ile görüşerek örgüt adına Finansal Destek talep ettiği belirlendi.Örgütün, 'Kazova Tekstil' isimli firmanın çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine şirketin örgüt tarafından ele geçirildiği ve Kazova isimli tekstil firmasının 2014-2015 yılları arasında Sarıyer ve Şişli Belediyeleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği tespit edildi.Yakalanan şüpheliler arasında, Örgüte 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağlayan Ataşehir Belediyesinde 3, Maltepe Belediyesinde 5 Sarıyer Belediyesinde 8 ve Şişli Belediyesinden de 8 şüpheli bulunuyor.Soruşturma kapsamında eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın 'mağdur', eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül'ün 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.Ayrıca hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden birisi de Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de bulunuyor.