Bakan Işıkhan: Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücümüz 3 milyona ulaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücünün 3 milyona ulaştığını açıkladı.Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli İş Gücümüz 3 milyona ulaştı. Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Programı hedeflerimiz doğrultusunda ihtiyaç karşılama iş gücümüzü yetiştirmeye devam ediyor" dedi.