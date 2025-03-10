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Beyaz Gazete
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Bakan Işıkhan: Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücümüz 3 milyona ulaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücünün 3 milyona ulaştığını duyurdu.

Bakan Işıkhan: Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücümüz 3 milyona ulaştı
Ekleme: 10.03.2025 - 10:32 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:39 / Editör: Edin Uslu
Bakan Işıkhan: Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücümüz 3 milyona ulaştı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücünün 3 milyona ulaştığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli İş Gücümüz 3 milyona ulaştı. Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Programı hedeflerimiz doğrultusunda ihtiyaç karşılama iş gücümüzü yetiştirmeye devam ediyor" dedi.

Bakan Işıkhan: Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücümüz 3 milyona ulaştı