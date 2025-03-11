  • USD: 36,46 - 36,52
  • EURO: 39,51 - 39,59
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Mart 2025 hava durumu tahminlerini açıkladı. Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtilirken, özellikle İstanbul’da sıcak ve güneşli bir hava hakim olacak. Öte yandan, Doğu Karadeniz için çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

Ekleme: 11.03.2025 - 10:06 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:09 / Editör: Fehmi Öztürk
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Afrika sıcakları ülkeye giriş yapacak ve haziran ayında görülecek sıcaklıklar ilerleyen günlerde etkili olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bugün gece ve sabah saatlerinde ise Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

KIRKLARELİ 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 12°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 5°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 4°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 4°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 5°C, 20°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 0°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 5°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 4°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -5°C, 9°C
Parçalı bulutlu

KARS -6°C, 12°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 4°C, 20°C
Parçalı bulutlu

VAN -2°C, 8°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 3°C, 23°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 22°C
Parçalı bulutlu

SİİRT 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu