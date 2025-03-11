Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Mart 2025 hava durumu tahminlerini açıkladı. Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtilirken, özellikle İstanbul’da sıcak ve güneşli bir hava hakim olacak. Öte yandan, Doğu Karadeniz için çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Afrika sıcakları ülkeye giriş yapacak ve haziran ayında görülecek sıcaklıklar ilerleyen günlerde etkili olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bugün gece ve sabah saatlerinde ise Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
KIRKLARELİ 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 12°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 5°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 4°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 4°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR 5°C, 20°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 0°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 5°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 4°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -5°C, 9°C
Parçalı bulutlu
KARS -6°C, 12°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 4°C, 20°C
Parçalı bulutlu
VAN -2°C, 8°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 3°C, 23°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 6°C, 22°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 10°C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu