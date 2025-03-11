Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Afrika sıcakları ülkeye giriş yapacak ve haziran ayında görülecek sıcaklıklar ilerleyen günlerde etkili olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bugün gece ve sabah saatlerinde ise Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülecek.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE 7°C, 23°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 7°C, 17°CParçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisliKIRKLARELİ 6°C, 20°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 8°C, 23°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR 3°C, 21°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 8°C, 24°CParçalı ve az bulutluİZMİR 8°C, 21°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 6°C, 18°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA 8°C, 24°CParçalı ve az bulutluANTALYA 12°C, 20°CAz bulutlu ve açıkHATAY 8°C, 21°CParçalı ve az bulutluMERSİN 12°C, 20°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA 5°C, 22°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 4°C, 24°CAz bulutlu ve açıkKONYA 4°C, 22°CAz bulutlu ve açıkNEVŞEHİR 5°C, 20°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU 0°C, 22°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 5°C, 25°CParçalı ve az bulutluSİNOP 7°C, 15°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 7°C, 16°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA 4°C, 24°CParçalı ve az bulutluARTVİN 5°C, 20°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 7°C, 18°CParçalı ve az bulutluTRABZON 7°C, 13°CParçalı ve az bulutluParçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM -5°C, 9°CParçalı bulutluKARS -6°C, 12°CParçalı bulutluMALATYA 4°C, 20°CParçalı bulutluVAN -2°C, 8°CParçalı yer yer çok bulutluParçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR 3°C, 23°CParçalı bulutluGAZİANTEP 6°C, 22°CParçalı bulutluSİİRT 7°C, 21°CParçalı bulutluŞANLIURFA 10°C, 24°CParçalı yer yer çok bulutlu