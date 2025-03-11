Google Gemini, artık arama geçmişinize ulaşabilecek

Google, yapay zeka teknolojilerindeki gelişimini sürdürerek kullanıcı deneyimini daha da kişiselleştirmeyi hedefliyor.Bu kapsamda geliştirilen yeni Gemini modeli, kullanıcıların Google arama geçmişi ile bağlantı kurarak, onlara özel olarak uyarlanmış yanıtlar sunacak.Bu yenilik, yapay zeka ve kişiselleştirme alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.'Kişiselleştirme' adı verilen bu yeni Gemini modeli, kullanıcılardan izin alarak Google arama sorguları na erişecek ve bu sayede daha kişiselleştirilmiş ve alakalı yanıtlar sunabilecek.Modelin kullanılabilmesi için, kullanıcıların Web ve Uygulama Etkinliği ayarını açmaları gerekecek.Bu sayede, Gemini modeli kullanıcının arama geçmişini analiz ederek, onların ilgi alanlarına ve tercihlerine uygun yanıtlar üretebilecek.Bu yeni model, kullanıcılara büyük kolaylıklar sunarken, aynı zamanda gizlilik endişelerini de beraberinde getiriyor.Kullanıcıların arama geçmişlerinin yapay zeka modelleri tarafından analiz edilmesi, kişisel verilerin güvenliği konusunda soru işaretleri yaratıyor.Ancak Google, kullanıcıların gizliliğini korumak için bir dizi önlem aldığını belirtiyor.Google'a göre, bu modelle yapılan sohbetler Gemini'yi geliştirmek için kullanılmayacak ve sohbet geçmişi dışında saklanmayacak.Sohbetler, 60 gün sonra Google Apps Etkinliği'nden silinecek. Ayrıca, kullanıcılar istedikleri zaman Gemini'nin arama geçmişine erişimini durdurabilecekler.