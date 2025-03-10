Ticaret Bakanlığı fahiş fiyata göz açtırmıyor: 17 bin firmaya 455 milyon lira ceza!

Ticaret Bakanlığı Fahiş fiyatla mücadele kapsamında yılın ilk 2 ayında 85 bin 238 gerçek ve tüzel kişi denetlerken 17 bin 395 firmaya 455 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'Ticaret Bakanlığı olarak iç ticaret, fahiş fiyatla mücadele ve tüketicinin korunması denetim birimlerimizce yapılan denetimler neticesinde 2025 Yılının ilk iki ayında 85,238 gerçek ve tüzel kişi denetlendi, 17,395 firmaya, 455 milyon TL idari para cezası uygulandı' ifadeleri kullanıldı.Ticaret Bakanlığı Olarak İç Ticaret, Fahiş Fiyatla Mücadele ve Tüketicinin Korunması Denetim Birimlerimizce Yapılan Denetimler Neticesinde 2025 Yılının İlk İki Ayında 85,238 Gerçek ve Tüzel Kişi Denetlendi, 17,395 Firmaya, 455 Milyon TL İdari Para Cezası Uygulandı