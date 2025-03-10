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CHP'li İBB insanların canına kastetmeye devam ediyor! Haramidere'de İETT otobüsü kaza yaptı

E5 Haramidere Büyükçekmece istikametinde İETT otobüsü kaza yaptı. Kaza nedeniyle yol kapanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu meydana gelirken, ekiplerin İETT otobüsünü yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.

CHP'li İBB insanların canına kastetmeye devam ediyor! Haramidere'de İETT otobüsü kaza yaptı
Ekleme: 10.03.2025 - 10:00 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:43 / Editör: Fehmi Öztürk
CHP'li İBB insanların canına kastetmeye devam ediyor! Haramidere'de İETT otobüsü kaza yaptı
Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsünün önündeki iki araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

İlçeden geçen D-100 kara yolunda seyreden henüz plakası belirlenemeyen İETT otobüsü önünde ilerleyen 2 araca çarptı.

Bir kişinin yaralandığı kazanın etkisiyle yana doğru savrulan otobüs caddenin yan yolunu trafiğe kapattı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu meydana gelirken, ekiplerin İETT otobüsünü yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.

CHP'li İBB insanların canına kastetmeye devam ediyor! Haramidere'de İETT otobüsü kaza yaptı