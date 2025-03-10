CHP'li İBB insanların canına kastetmeye devam ediyor! Haramidere'de İETT otobüsü kaza yaptı

E5 Haramidere Büyükçekmece istikametinde İETT otobüsü kaza yaptı. Kaza nedeniyle yol kapanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu meydana gelirken, ekiplerin İETT otobüsünü yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.

Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsünün önündeki iki araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.İlçeden geçen D-100 kara yolunda seyreden henüz plakası belirlenemeyen İETT otobüsü önünde ilerleyen 2 araca çarptı.Bir kişinin yaralandığı kazanın etkisiyle yana doğru savrulan otobüs caddenin yan yolunu trafiğe kapattı.Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu meydana gelirken, ekiplerin İETT otobüsünü yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.