CHP'li İBB insanların canına kastetmeye devam ediyor! Haramidere'de İETT otobüsü kaza yaptı
E5 Haramidere Büyükçekmece istikametinde İETT otobüsü kaza yaptı. Kaza nedeniyle yol kapanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu meydana gelirken, ekiplerin İETT otobüsünü yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.
Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsünün önündeki iki araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
İlçeden geçen D-100 kara yolunda seyreden henüz plakası belirlenemeyen İETT otobüsü önünde ilerleyen 2 araca çarptı.
Bir kişinin yaralandığı kazanın etkisiyle yana doğru savrulan otobüs caddenin yan yolunu trafiğe kapattı.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu meydana gelirken, ekiplerin İETT otobüsünü yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.