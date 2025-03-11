Orta Doğu’da harita değişti! Dünya basını şartları duyurdu: İşte Suriye’de son durum

Türkiye'nin yıllardır sürdürdüğü sınır ötesi operasyonlar ve başarılı bir şekilde yürütülen diplomasi çabalarının bir sonucu olarak görülen gelişmeler bu kez Suriye'de meyvesini verdi. Akşam saatlerinde yapılan açıklamalarda Suriye Devlet Başkanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin (Suriye Demokratik Güçleri) elindeki sivil ve askeri kurumların devlet kurumlarına devredilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, terör örgütü PKK/YPG (Suriye Demokratik Güçleri) elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir araya geldi. Görüşmede, ülkenin kuzeyini işgal eden terör örgütünün silah bırakması ve yeni Suriye yönetimine katılması ele alındı. Görüşmenin ardından Suriye Devlet Başkanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin devlet kurumlarına devredilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.Anlaşmaya varılmasının ardından dünya basını gözünü, bölgeye çevirdi. Dış basın, yaşanan gelişmeleri ve anlaşma sonrası varılan maddeleri duyururken bölgenin yeni haritası da yayınlandı.Varılan silah bırakma anlaşmasının şartları da dünyayla paylaşıldı.Anlaşmada, tüm Suriyelilerin dini ve geleneksel kökenlerine bakılmaksızın liyakate dayalı olarak devlet kurumlarında temsil edilme ve siyasi süreçlere katılım haklarının garanti altına alınacağı ve Kürt toplumunun Suriye devletinin asli bir parçası olarak tanınacağı, anayasal vatandaşlık hakları ve diğer tüm haklarının devlet güvencesi altında olacağı yer aldı.TÜM KURUMLAR DEVLET YÖNETİMİNE BIRAKILDISuriye'nin tüm topraklarında ateşkes ilan edileceği ve çatışmalara derhal son verileceği belirtilen anlaşmada, "Kuzeydoğu Suriye'deki sivil ve askeri kurumlar (sınır kapıları, havaalanları, petrol kuyuları ve gaz sahaları dahil) Suriye devlet yönetimine entegre edilecektir" denildi.Tüm Suriyeli göçmenlerin köylerine ve bölgelerine güvenli bir şekilde dönüşünün sağlanacağı ve devlet tarafından koruma altına alınacağı aktarılan anlaşmada, "Suriye devleti, Esad rejimi kalıntıları ve ülkenin birliğini tehdit eden tüm unsurlarla mücadelede desteklenecektir" denildi."Suriye toplumunun tüm unsurları arasında bölünme çağrılarını, nefret söylemini ve fitne çıkarma girişimlerini reddediyoruz" ifadelerinin yer aldığı anlaşmada, "Yürütme komiteleri, bu mutabakatın uygulanması için çalışmalarını sürdürecek ve tüm adımların bu yıl sonundan önce tamamlanmasını hedefleyecektir" denildi.Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında imzalanan anlaşmanın şartlarının da açıklanmasının ardından, Suriye haritası tamamen yeşile döndü.Dünya dengeleri açısından da tarihi bir gelişme olarak görülen anlaşma dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Özellikle ABD basını, Türkiye'nin başlattığı terör karşıtı mücadele sonucu yaşanan gelişmeleri ilk sıradan duyurdu.The New York Times, anlaşmanın şartlarını manşete taşıdı. Suriye'de yeni bir dönemin başladığının altını çizen NYT bu gelişmenin PKK terör örgütünün geçtiğimiz hafta yaptığı silah bırakma çağrısının bir uzantısı olduğunun altını çizdi.Orta Doğu’da harita değişti! Dünya basını şartları duyurdu: İşte Suriye’de son durumCNN, "Tarihi anlaşma" olarak duyurduğu haberde anlaşmanın yıl sonuna kadar hayata geçirilmesini sağlamakla yürütme kurullarının görevlendirildiğinin altınız çizdi. CNN ayrıca, anlaşmanın ayrıntılarına da geniş yer ayırdı.