Apple, 26 yıllık MacBook klavye hatasını sonunda düzeltti

Teknoloji devi Apple, Mac klavyelerinde sessiz devrim niteliğinde bir değişikliğe imza attı. Şirket, 26 yıldır süregelen bir tasarım tutarsızlığını gidererek MacBook Air klavye yeniliği ile kullanıcıların beğenisini kazandı.Sessize Alma tuşu simgesi, yıllardır tartışma konusu olan bir sorunu çözüme kavuşturdu. Apple'ın 26 yıllık klavye hatası, yeni MacBook Air ile birlikte tarihe karıştı.Apple, 1999 yılından bu yana Mac klavyelerinde bulunan Sessize Alma tuşu simgesini yeniden tasarladı. Tuş, daha önce basit bir hoparlör simgesi gösterirken, macOS'ta üstü çizili bir hoparlör simgesi gösteriliyordu.Bu tutarsızlık, kullanıcıların kafasını karıştırıyordu. Yeni MacBook Air ile birlikte, Sessize Alma tuşu simgesi, macOS'taki simgeyle eşleşecek şekilde güncellendi.Artık tuş üzerinde üstü çizili bir hoparlör simgesi bulunuyor. Apple klavye tasarım detayı ile kullanıcılar artık tuşun işlevini daha kolay anlayabilecek.Güncellenen Sessize Alma tuşu sadece yeni MacBook Air sessize alma tuşu ile sınırlı değil.Apple, en son iPad Air için Magic Keyboard'a da bu yeni tasarımı ekledi. Özellikle iPad Air Magic Keyboard yeniliği ile iPad Air kullanıcıları için büyük bir gelişme oldu.Daha önceki Magic Keyboard'larda işlev tuşları bulunmazken, şimdi hem işlev tuşlarına hem de daha iyi tasarlanmış bir Sessize Alma tuşuna sahip oldular. Apple klavye simge değişikliği, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirdi.