Ambulans düştü! Hayatını kaybedenler var

Art arda yaşan ölümlü uçak kazalarının yaşandığı ABD'de sular durulmuyor.Dün, Pensilvanya'da kapıları açık havalanan küçük uçağın huzurevinin otoparkına çakılmasının ardından, yeni bir kaza da Missisippi eyaletinde yaşandı. ABD'nin Mississippi eyaletinin Madison County bölgesinde, 10 Mart tarihinde içinde pilot ve iki hastane çalışanı bulunan bir hava ambulansı, bilinmeyen nedenle arızalandıHasta naklinden sonra Columbus'a dönüş yapan uçak, Natchez Trace Parkway ve Mississippi 43 karayolu yakınlarında ormanlık bir alana düştü.Olay yerine gelen ilk müdahale ekipleri, kazada üç kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.Hayatını kaybedenlerin isimleri, ailelerinin mahremiyetini korumak amacıyla henüz açıklanmadı.Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve diğer yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.Mississippi Valisi Tate Reeves, olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, 'Bu trajik olay, Mississippi'deki ilk müdahale ekiplerinin her gün bizim güvenliğimizi sağlamak için aldığı riskleri hatırlatıyor. Devletimiz, bu kahramanların fedakârlığını asla unutmayacak.' dedi.Bu kaza, AİRCARE acil servislerinin 29 yıllık tarihinde yaşanan ilk helikopter kazası olarak kaydedildi.