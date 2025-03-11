Eğitim-Sen’den okullarda LGBT provokasyonu! MEB'den açıklama geldi

Eğitim-Sen sözde toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine dikkat çekmek amacıyla, sendikal haklarını aşarak skandal bir girişiminde bulundu. Eğitim-Sen tarafından 6 Aralık'ta yapılan paylaşımda 10 Mart Pazartesi günü okullarda 1 saat 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dersi' yapılacağı duyuruldu.Müfredat dışı olan bu derste Eğitim Sen üyesi olan öğretmenler işleyecek ve etkinlik kapsamında okullardaki tahtalar mora boyanacaktı. Adeta bir LGBT provokasyonu olan bu girişime toplumun her kesiminden tepki yağdı. Sosyal medya platformlarında veliler ''Böyle bir derse çocuğumun katılmasını istemiyorum'' diyerek tepki gösterdi.İstanbul Valisi Davut Gül ''Müfredatta yer almayan herhangi bir konunun derslerde işlenmesi mümkün değildir. Yetkili mercilerce belirlenmemiş içeriklerin derslerde anlatılması, mevzuata aykırılık teşkil edecek olup, bu tür durumlarla ilgili adli ve idari işlemler başlatılacaktır' açıklamasında bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da yazılı bir açıklama yaparak sendikal özgürlüklerin dejenere edildiğini belirtti.MEB'in yaptığı yazılı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu hatırlatarak sendikal faaliyet özgürlüğünün de anayasal güvence altında olduğu belirtildi.Ancak sendikal haklar kullanılırken aile hayatını koruma altına alan bütün yasal düzenlemelerin dikkate alınması gerektiği belirtilen açıklamada ''Eğitim öğretim kurumlarımızda, ilgili mevzuatımızla çerçevesi belirlenerek Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca onaylanan müfredat dışında herhangi bir konunun ders içeriği olarak belirlenmesi veya okutulması mümkün değildir'' denildi.Sendikalar hakların örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkını içerdiği hatırlatılan açıklamada ''Bu haklar keyfi biçimde yürütülemez. Sendikal hürriyet iddiasıyla yürütülen ötekileştirici, ayrıştırıcı, kamplaştırıcı ve illegal faaliyetlerin sendikal özgürlük kavramını dejenere ettiği ve özüne zarar verdiği de açıktır'' denildi.Açıklamada ''Sendikal özgürlüklerin kullanıldığı iddiasıyla anayasaya, yasalara ve toplumsal değerlere aykırı davranışlarda bulunarak sendikal faaliyetlerin özüne zarar veren kişi ve kurumların eylem ve açıklamalarına asla müsamaha gösterilmeyecek, gerekli adli ve idari süreçler yürütülecektir'' denildi.Öte yandan Eğitim-Sen'in birkaç ay önce LGBT komisyonu kurduğu öğrenildi. Komisyonun öğrencilere yönelik çalışmalar yaptığı, sözde cinsiyet ayrımcılığıyla mücadeleye yönelik LGBT provokasyonu yapan broşürler ve afişler hazırlamak istedikleri öğrenildi.