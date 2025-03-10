İstanbul'da korkunç kaza! Yanan otomobil 7 araca çarptı

Avcılar'da kadın sürücünün alevleri söndürmek için yangın tüpüyle müdahale ettiği otomobil, aniden hareket ederek yol kenarında park halinde bulunan 7 araca çarptı. O anlar çevredekilerce kaydedildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde trafiğe çıkan otomobil sürücüsü Serap P.'nin aracı, Ormanlı Caddesi girişinde alevlere teslim oldu.Nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede aracı sararken, kadın sürücü hızla aracı durdurup indi.Serap P., bagajdan aldığı yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı.Bu sırada aniden hareket etmeye başlayan otomobil, yol kenarında park edilmiş 7 araca çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği otomobil, alev alev yanarak metal yığınına döndü.Yangın nedeniyle trafiğe bir süre kapanan yol araçların kaldırılmasıyla tekrar açılırken yangında ölen ya da yaralanan olmadı.O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.Olayı gören Fikret Perkel, “Araba yanarak birkaç arabaya çarparak geldi.' dedi.