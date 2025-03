Avrupa’da savaş hazırlığı! Peş peşe yeni güvenlik adımları

ABD'nin Ukrayna politikasının değişmesi ve Kiev'e yardımı kesmesi nedeniyle Avrupa'nın 'Rusya endişesi' büyüyor. Avrupa ülkeleri peş peşe yeni güvenlik adımları atıyor. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa'da değişen güvenlik durumu nedeniyle her yetişkin erkek için geniş çaplı askeri eğitim hazırlama planı üzerinde çalıştığını duyurdu. Tusk, yedek askerleri de içerecek 500 bin kişilik bir orduya ihtiyaç olduğunu söyledi.Fransız hükümeti ise Ukrayna'ya, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen 195 milyon avroluk yeni yardım paketini açıkladı. Öte yandan, Alman Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Bruno Kahl, 'Ukrayna'daki savaşın erken sona ermesi, Rusların enerjilerini gerçekten istedikleri yere, yani Avrupa'ya karşı yönlendirmelerine olanak tanıyacak' dedi.Öte yandan Rusya, Kursk, Novenkoye ve Donetsk bölgesinde bazı yerleşimlerde kontrolü ele geçirdiklerini açıkladı.Ulusal basındaki haberlere göre Polonya Başbakanı Donald Tusk, ulusal parlamentodaki konuşmasında, Rusya-Ukrayna savaşının bölgeye getirdiği etkilere değindi. Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini kontrolüne geçirmesi halinde ülkesinin 'zorlu bir coğrafi durum' içinde kalacağını bildiren Tusk, erkeklere yönelik zorunlu askeri eğitimin önemini bildirdi.'Avrupa'da değişen güvenlik ortamına' dikkati çeken Tusk, ülkedeki tüm yetişkin erkekleri kapsayacak geniş çaplı bir askeri eğitim programı üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Tusk, 'Polonya'daki her yetişkin erkek için büyük ölçekli askeri eğitim hazırlıyoruz. Amacımız, potansiyel tehditlere hazır, iyi eğitimli bir yedek kuvvet sağlamak için planı yıl sonuna kadar tamamlamak' dedi.Programının 'muhtemel tehditlere karşı yeterli bir yedek güç oluşturacağını' kaydeden Tusk, Varşova hükümetinin ilerleyen dönemde program detaylarını açıklayacağını aktardı.Tusk, Polonya'nın 'güvenliğe, savaş ve barış konularına oldukça fazla odaklanması için birçok nedeni' olduğunu savunarak, 'Avrupa'nın tek bir eksikliği var, harekete geçme isteksizliği, belirsizlik ve hatta zaman zaman korkaklık. Şimdi harekete geçme zamanı' dedi.Transatlantik ilişkilerinde 'değişken durumlara' değinen Tusk, ülkesinin 'nükleer ve modern gayri nizami silahlar' dahil en gelişmiş kapasiteleri takip etmesi gerektiğini de belirterek 'Bu ciddi bir yarış. Savaş için değil, güvenlik için bir yarış' dedi.Polonya, 1999'da katıldığı NATO ittifakının doğu kanadında konumlanıyor. Ulusal basında Polonya'nın, Ukrayna'nın yenilmesi halinde Rusya'nın, 'emperyal hırslarını, 19. yüzyılda ve Soğuk Savaş dönemi kontrol ettiği Polonya gibi ülkelere' yöneltebileceğinden endişe edildiği aktarıldı.Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Fransız gazetesi Le Tribune Dimanche'a verdiği röportajda, dondurulmuş Rus varlıkları sayesinde Ukrayna'ya bu yıl 195 milyon avroluk yardım sağlanacağını ve bu yardımın, Ukrayna savunmasının güçlendirilmesinde kullanılacağını belirtti.Bu paketin Ukrayna'ya tank ve zırhlı araçların yanı sıra 155 milimetrelik top mermisi ve Fransız yapımı AASM bombası tedarikini mümkün kılacağını kaydeden Lecornu, ulusal savunma harcamalarında da artışa gidileceğini söyledi.Bakan Lecornu, ayrıca Fransız savunma şirketi Dassault Aviation'un aylık 2 olan Rafale savaş uçağı üretimini 2026'dan itibaren 4 ila 5'e çıkaracağını ifade etti. Lecornu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'nın Avrupa güvenliğine önemli bir tehdit oluşturduğuna dair sözlerini yineledi.İngiltere ve Ukrayna arasında da dondurulmuş Rus varlıkları ile desteklenecek 2,2 milyar sterlinlik bir kredi anlaşması imzalanmıştı.Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Bruno Kahl, Deutsche Welle'ye (DW) yaptığı açıklamada, görevini ülke dışındaki tehditleri açıklığa kavuşturmak olarak tanımladı ve daha önce Rusya'nın NATO'nun 5. maddesinin güvenilirliğini test etmeyi planladığını öne sürdü.Ayrıca istihbarat servislerinin dışında son dönemde Rusya'daki medyada da NATO'nun 5. maddesinin geçerliliğini yitirdiğine dair seslerin yükseldiğini savunan Kahl, 'Bunun doğru olmamasını ve test edilerek mahcup bir duruma düşmeyeceğimizi ümit ediyoruz. Ancak Rusya'nın bizi test etmek ve Batı'nın birliğini sınamak istediğini varsaymak zorundayız.' dedi.Kahl, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi durumunda Rusya'nın teknik, maddi ve insan kaynaklarıyla Avrupa'ya karşı daha erken bir tehdit oluşturabileceği uyarısında bulunarak, 'Rusya tarafından Avrupalılara yönelik somut bir tehlike ve belki bir şantaj hesapladığımızdan önce gerçekleşebilir.' dedi.Kahl, şu anda bir tarih vermek istemediğini belirterek, 'Ancak her şey birbirine bağlı. Ukrayna'daki savaşın erken sona ermesi, Rusya'nın enerjisini istediği yerde, yani Avrupa'ya karşı kullanabilmesini sağlar.' diye konuştu.