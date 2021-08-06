Mahmut Özer Kimdir? Mahmut Özer Kaç Yaşında? Nereli? Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Gelen son dakika haberleri doğrultusunda yeni milli eğitim bakanının Mahmut Özer olduğu açıklandı. Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile kesinlik kazanan haber sonrasında Mahmut Özer kimdir? sorusu gündeme geldi. Peki, Mahmut Özer kaç yaşında? Mahmut Özer nereden mezun oldu? İşte yeni milli eğitim bakanı Mahmut Özer hakkında bilgiler…





Mahmut Özer Kimdir?



Mahmut Özer Kaç Yaşında?



Mahmut Özer Nereli?



Mahmut Özer Hangi Okuldan Mezun Olmuştur?



Yeni milli eğitim bakanı Mahmut Özer, 5 Mayıs 1970 tarihinde dünyaya gelmiştir. Tokat'ta dünyaya gelen Mahmut Özer, üç yıllık bakan yardımcılığının ardından Ziya Selçuk'un istifa etmesi ile birliktesorusu gündeme gelmiştir.5 Mayıs 1970 yılında dünyaya gelen Mahmut Özer, İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1992-94 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Dalaman Havaalanında elektronik mühendisi olarak görev almıştır. Ardından Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde Öğretim Görevlisi, Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi gibi çeşitli üniversitelerde görevini yerine getirmiştir. Bir dönem Ölçme, Seçme ve Yerleştirme başkanı olarak görev alan Mahmut Özer üç yıldır Milli Eğitim Bakan yardımcılığı gerçekleştirmiştir. Günümüzde ise Ziya Selçuk'un görevden ayrılması üzerine milli eğitim bakanı olan Mahmut Özer en çok konuşulan isimlerden birisi olmuştur. Peki,Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 Mayıs 1970 yılında Tokat'ta dünyaya gelmiştir. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 51 yaşındadır.Mahmut Özer Tokatlıdır.Ziya Selçuk'un yerine geçen yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde eğitim görmüştür.Mahmut Özer'in yeni Milli Eğitim Bakanı olması üzerine merak edine biyografisi bu şekilde cevaplandırılmaktadır.