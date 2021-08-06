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7 Ağustos Cumartesi Türkiye'nin Tokyo 2020 Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

7 Ağustos Cumartesi Türkiye'nin Tokyo 2020 Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın sonuna gelinmişken milli sporcularımızın nefes kesen mücadeleleri devam ediyor! Bugün pek çok milli sporcumuzun müsabakalarda yerini alacağı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda nefesler tutuldu! 7 Ağustos 2021 Cumartesi günü seyircinin karşısına çıkacak onlarca milli sporcumuz altın madalya için mücadele gerçekleştirecek. İşte 7 Ağustos 2020 Tokyo Olimpiyatları ve bugün Tokyo Olimpiyatlarında hangi karşılaşmalar var sorusunun yanıtı!

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 23:32
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 23:42
7 Ağustos Cumartesi Türkiye'nin Tokyo 2020 Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli sporcularımızın gerçekleştirdiği altın madalya mücadeleleri devam ediyor. Olimpiyatın son gününe gelinmişken karşılaşmalar daha fazla kişi tarafından merak ediliyor. Pek çok kişinin heyecanla beklediği müsabakalarda seyircilerin ve milli sporcuların heyecanlı bekleyişi başladı. Peki, Tokyo Olimpiyatlarında bugün hangi müsabakalar var? İşte Türkiye 7 Ağustos Cumartesi Tokyo 2020 Olimpiyat Programı






7 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyatlarında Günün Programı


00.00 Atletizm

Meryem Erdoğan

08.00 Karate

08.20 Meltem Hocaoğlu Akyol

10.45 Uğur Aktaş

08.00 Boks

08.15 Buse Naz Çakıroğlu

09.15 Busenaz Sürmeneli

12.45 Güreş-Serbest

14.10 Süleyman Karadeniz

13.00 Atletizm

13.45 Yasemin Can



İşte merakla beklenen 7 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları günün programı TRT SPOR ve TRT SPOR YILDIZ ekranlarında gün boyu ekrana gelecek.

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