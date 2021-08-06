7 Ağustos Cumartesi Türkiye'nin Tokyo 2020 Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli sporcularımızın gerçekleştirdiği altın madalya mücadeleleri devam ediyor. Olimpiyatın son gününe gelinmişken karşılaşmalar daha fazla kişi tarafından merak ediliyor. Pek çok kişinin heyecanla beklediği müsabakalarda seyircilerin ve milli sporcuların heyecanlı bekleyişi başladı. Peki, Tokyo Olimpiyatlarında bugün hangi müsabakalar var? İşte Türkiye 7 Ağustos Cumartesi Tokyo 2020 Olimpiyat Programı











7 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyatlarında Günün Programı



00.00 AtletizmMeryem Erdoğan08.00 Karate08.20 Meltem Hocaoğlu Akyol10.45 Uğur Aktaş08.00 Boks08.15 Buse Naz Çakıroğlu09.15 Busenaz Sürmeneli12.45 Güreş-Serbest14.10 Süleyman Karadeniz13.00 Atletizm13.45 Yasemin Canİşte merakla beklenenTRT SPOR ve TRT SPOR YILDIZ ekranlarında gün boyu ekrana gelecek.