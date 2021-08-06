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6 Ağustos Cuma Yayın Akışı 6 Ağustos Cuma Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 6 Ağustos Cuma Yayın Akışı

6 Ağustos Cuma Yayın Akışı 6 Ağustos Cuma Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 6 Ağustos Cuma Yayın Akışı

Yeni bir haftanın daha sonuna gelinirken 6 Ağustos Cuma günü dizileri seyircisiyle buluşuyor. Birbirinden güzel dizilerin ekrana geleceği 6 Ağustos yayın akışı seyirciyi heyecanlandırdı. Milyonlarca dizi severin severek takip ettiği dizilerin yeni bölümlerine saatler kala 6 Ağustos Cuma günü yayın akışı araştırılıyor. Peki, 6 Ağustos Cuma Yayın Akışı 6 Ağustos Cuma Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 6 Ağustos Cuma TV’de Hangi Diziler Var?

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 09:02
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 09:12
6 Ağustos Cuma Yayın Akışı 6 Ağustos Cuma Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 6 Ağustos Cuma Yayın Akışı

Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında yeni bir hafta daha sona eriyor. İşte heyecanla beklenen 6 Ağustos Cuma yayın akışı

ATV 6 Ağustos 2021 Cuma Yayın Akışı


08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Unutma

16:15 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Baş Belası



KANAL D 6 Ağustos 2021 Cuma Yayın Akışı


07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:15 Baht Oyunu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti

Operasyon 41

STAR TV 6 Ağustos 2021 Cuma Yayın Akışı


07:00 Medcezir

09:20 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16.45 Star Market

18.40 Star Haber

20:00 Niyazi Gül Dörtnala

FOX TV 6 Ağustos 2021 Cuma Yayın Akışı


08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Aşk Mantık İntikam

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

TRT 1 6 Ağustos 2021 Cuma Yayın Akışı


05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:10 Kalk Gidelim

10:50 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:25 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Türk Sineması "Kral Şakir: Oyun Zamanı"

22:00 Yabancı Sinema "Dünyanın Merkezine Yolculuk" (Altyazılı)

23:55 Dünya Hali (Altyazılı)

TV8 6 Ağustos 2021 Cuma Yayın Akışı


06:30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

13:30 Paylaş Benimle

20:00 Masterchef Türkiye

Show TV 6 Ağustos 2021 Cuma yayın akışı


06:00 Kalp Atışı

08:00 Bu Sabah

11:00 Yeni Gelin

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show
Kanal 7 6 Ağustos 2021 Cuma yayın akışı

Kanal 7 6 Ağustos 2021 Cuma yayın akışı


06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Heykel

09:20 Seren Aslan'la Her Gün

10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:30 Elimi Bırakma

14:30 Mutfağım Şahane

15:30 Can Yoldaşım

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Baş Tacım

21:30 Diriliş Ertuğrul

İşte seyirci tarafından merak edilen 6 Ağustos yayın akışı!

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