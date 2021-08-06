6 Ağustos Cuma Yayın Akışı 6 Ağustos Cuma Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 6 Ağustos Cuma Yayın Akışı

Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında yeni bir hafta daha sona eriyor. İşte heyecanla beklenen 6 Ağustos Cuma yayın akışı…





ATV 6 Ağustos 2021 Cuma Yayın Akışı



KANAL D 6 Ağustos 2021 Cuma Yayın Akışı



STAR TV 6 Ağustos 2021 Cuma Yayın Akışı



FOX TV 6 Ağustos 2021 Cuma Yayın Akışı



TRT 1 6 Ağustos 2021 Cuma Yayın Akışı



TV8 6 Ağustos 2021 Cuma Yayın Akışı



Show TV 6 Ağustos 2021 Cuma yayın akışı



Kanal 7 6 Ağustos 2021 Cuma yayın akışı



08:00 Kahvaltı Haberleri10:00 Kardeşlerim13:00 ATV Gün Ortası14:00 Beni Unutma16:15 Kardeşlerim19:00 ATV Ana Haber20:00 Baş Belası07:00 Sihirli Annem09:00 Neler Oluyor Hayatta?11:00 Güneşin Kızları13:00 Magazin D Yaz14:00 Küçük Ağa16:15 Baht Oyunu18:45 Kanal D Ana Haber20:00 Karayip Korsanları: Siyah İncinin LanetiOperasyon 4107:00 Medcezir09:20 Yüksek Sosyete10:30 Erkenci Kuş13:30 Aramızda Kalsın16.45 Star Market18.40 Star Haber20:00 Niyazi Gül Dörtnala08:00 Çalar Saat11:00 Şef Akademi Doğada13:45 Aşk Mantık İntikam16:30 Fulya ile Umudun Olsun19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber20:00 Aşk Mantık İntikam05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı06:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi07:10 Kalk Gidelim10:50 Tozkoparan İskender (Altyazılı)12:25 Gönül Dağı (Altyazılı)15:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)19:00 Ana Haber (Canlı)19:55 Doğrusu Ne?20:00 Türk Sineması "Kral Şakir: Oyun Zamanı"22:00 Yabancı Sinema "Dünyanın Merkezine Yolculuk" (Altyazılı)23:55 Dünya Hali (Altyazılı)06:30 Oynat Bakalım07.15 8'de Sağlık08:30 Oynat Bakalım09:30 Masterchef Türkiye13:30 Paylaş Benimle20:00 Masterchef Türkiye06:00 Kalp Atışı08:00 Bu Sabah11:00 Yeni Gelin13:00 Bir Şansım Olsa14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk18.45 SHOW Ana Haber20:00 Güldür Güldür Show06:30 Kanal 7'de Sabah07:45 Heykel09:20 Seren Aslan'la Her Gün10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı12:30 Elimi Bırakma14:30 Mutfağım Şahane15:30 Can Yoldaşım18:00 Kanal 7 Haber Saati19:00 Baş Tacım21:30 Diriliş Ertuğrulİşte seyirci tarafından merak edilen