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6 Ağustos Cuma Türkiye'nin Tokyo 2020 Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

6 Ağustos Cuma Türkiye'nin Tokyo 2020 Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın sonuna doğru gelinirken nefes kesen heyecan devam ediyor! Bugün pek çok milli sporcumuzun sahalarda yerini alacağı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda heyecan dorukta! 6 Ağustos 2021 Cuma günü seyircinin karşısına çıkacak olan milli sporcularımız altın madalya mücadelesi verecek. İşte 6 Ağustos 2020 Tokyo Olimpiyatları ve bugün Tokyo Olimpiyatlarında hangi karşılaşmalar var sorusunun cevabı!

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 08:45
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 08:48
6 Ağustos Cuma Türkiye'nin Tokyo 2020 Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya mücadeleleri devam ediyor. Olimpiyatın son günlerine doğru gidilirken karşılaşmalar daha fazla kişi tarafından merak ediliyor. Pek çok kişinin heyecanla beklediği müsabakalarda heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, Tokyo Olimpiyatlarında bugün hangi müsabakalar var? İşte Türkiye 6 Ağustos Cuma Tokyo 2020 Olimpiyat Programı

6 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyatlarında Günün Programı

6 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyatlarında Günün Programı


23.30 Atletizm

Salih Korkmaz

04.00 Karate

Ali Sofuoğlu

Merve Çoban

05.00 Güreş

Taha Akgül

Süleyman Karadeniz

Evin Demirhan

08.30 Modern pentatlon

İlke Özyüksel

10.30 Atletizm

Ayşe Tekdal

Evin Demir

Meryem Bekmez

13.50 Atletizm

Eda Tuğsuz

6 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyatlarında Günün Programı

6 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları günün programı TRT SPOR ve TRT SPOR YILDIZ ekranlarında gün boyu ekrana gelecek.

Tokyo Olimpiyatlarında Bugün Hangi Müsabakalar Var?6 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyatlarında Günün Programı


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