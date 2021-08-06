6 Ağustos Cuma Türkiye'nin Tokyo 2020 Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın sonuna doğru gelinirken nefes kesen heyecan devam ediyor! Bugün pek çok milli sporcumuzun sahalarda yerini alacağı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda heyecan dorukta! 6 Ağustos 2021 Cuma günü seyircinin karşısına çıkacak olan milli sporcularımız altın madalya mücadelesi verecek. İşte 6 Ağustos 2020 Tokyo Olimpiyatları ve bugün Tokyo Olimpiyatlarında hangi karşılaşmalar var sorusunun cevabı!
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya mücadeleleri devam ediyor. Olimpiyatın son günlerine doğru gidilirken karşılaşmalar daha fazla kişi tarafından merak ediliyor. Pek çok kişinin heyecanla beklediği müsabakalarda heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, Tokyo Olimpiyatlarında bugün hangi müsabakalar var? İşte Türkiye 6 Ağustos Cuma Tokyo 2020 Olimpiyat Programı