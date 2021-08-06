6 Ağustos Cuma Türkiye'nin Tokyo 2020 Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya mücadeleleri devam ediyor. Olimpiyatın son günlerine doğru gidilirken karşılaşmalar daha fazla kişi tarafından merak ediliyor. Pek çok kişinin heyecanla beklediği müsabakalarda heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, Tokyo Olimpiyatlarında bugün hangi müsabakalar var? İşte Türkiye 6 Ağustos Cuma Tokyo 2020 Olimpiyat Programı









6 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyatlarında Günün Programı



23.30 AtletizmSalih Korkmaz04.00 KarateAli SofuoğluMerve Çoban05.00 GüreşTaha AkgülSüleyman KaradenizEvin Demirhan08.30 Modern pentatlonİlke Özyüksel10.30 AtletizmAyşe TekdalEvin DemirMeryem Bekmez13.50 AtletizmEda TuğsuzTRT SPOR ve TRT SPOR YILDIZ ekranlarında gün boyu ekrana gelecek.