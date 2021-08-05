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Son 9 günde 38 ilde 180 orman yangını kontrol altına alındı

Son 9 günde 38 ilde 180 orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 9 günde, 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına aldık. Ormanın Kahramanları’nın 5 ilde 12 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor" dedi.

Ekleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 14:42
Güncelleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 14:52
Son 9 günde 38 ilde 180 orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Son 9 günde, 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına aldık. Ormanın Kahramanları'nın 5 ilde 12 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor' ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde birer, Aydın Karacasu, Denizli Güney, Isparta Sütçüler'de bir, Muğla Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer'de bir, Milas ilçesinde 2 olmak üzere 12 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı.



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