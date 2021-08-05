5 Ağustos hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde yağış var? Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi



Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL °C, 36°C



Parçalı ve az bulutlu



KOCAELİ °C, 37°C



Parçalı ve az bulutlu



EGE



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 35°C



Az bulutlu ve açık



İZMİR °C, 38°C



Az bulutlu ve açık



KÜTAHYA °C, 35°C



Az bulutlu ve açık



MUĞLA °C, 39°C



Az bulutlu ve açık



AKDENİZ



Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 37°C



Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu



ANTALYA °C, 43°C



Az bulutlu ve açık



BURDUR °C, 39°C



Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 34°C



Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu



İÇ ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 35°C



Az bulutlu ve açık



ESKİŞEHİR °C, 35°C



Az bulutlu ve açık



KAYSERİ °C, 35°C



Az bulutlu ve açık



KONYA °C, 35°C



Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 32°C



Parçalı ve az bulutlu



DÜZCE °C, 37°C



Az bulutlu ve açık



SİNOP °C, 30°C



Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK °C, 29°C



Az bulutlu ve açık



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 35°C



Parçalı bulutlu



RİZE °C, 30°C



Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 30°C



Parçalı bulutlu



TRABZON °C, 29°C



Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı









