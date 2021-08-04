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Vitamin Eksikliği Nedir? Vitamin Eksikliği Belirtileri B12 Vitamini

Vitamin Eksikliği Nedir? Vitamin Eksikliği Belirtileri B12 Vitamini

Günümüzde pek çok kişi vitamin eksikliği ile karşı karşıya kalıyor! Peki, vitamin eksikliği nedir? B12 vitamin eksikliği neden olur? B12 vitamin eksikliği belirtileri nelerdir? Vitamin eksikliği tedavi edilmezse…

Sağlık / 4 Ağustos 2021 Çarşamba 13:58
Vitamin Eksikliği Nedir? Vitamin Eksikliği Belirtileri B12 Vitamini

Vücudun aldığı vitaminleri kullanabilir hale getirmesi gerekmektedir. Vücudun vitaminleri kullanamaz duruma gelmesi ise vitamin eksikliği olarak adlandırılmaktadır. Çeşitli vitaminlerin kullanılıyor olması sebebiyle vitamin eksikliği sebepleri ve sonuçları değişiklik göstermektedir. Bireylerin hangi tür vitamin eksikliği yaşadığının belirlenmesinin ardından tetikleyici faktörler tespit edilebilmektedir.

Vitamin Eksikliği Belirtileri Nelerdir?


Vitamin eksikliği belirtileri;

• Unutkanlık,

• Güçsüzlük,

• Üşüme,

• Yorgunluk,

• Dikkatsizlik,

• Odaklanma problemleri,

Olarak bilinmektedir. Vitamin eksikliğinin seviyesine göre değişebilecek olan vitamin eksikliği belirtileri kişiden kişide farklılık göstermektedir.

B12 Vitamin Eksikliği Neden Olur?


B12 Vitamin eksikliğinin yaşanmasıyla birlikte pek çok kişi B12 vitamin eksikliği neden olur? Sorusunu soruyor. B12 vitamin eksikliği çeşitli sebeplerden kaynaklanabilmektedir. Vejetaryen beslenme ya da mide küçültme ameliyatları B12 vitamin eksikliğinin sebebi olabilir. B12 Vitamin eksikliği sebepleri;

• Vejetaryen beslenme,

• Katı diyetler,

• Mide küçültme ameliyatı,

• Kansızlık,

• Hamilelik,

• Çölyak hastalığı,

• Crohn hastalığı,

Olarak belirtilmektedir. Midede asit üretiminin azalmasını sağlayan mide ilaçları da B12 vitamini eksikliğine sebep olabilir.



B12 Vitamin Eksikliği Belirtileri Nedir?


B12 Vitamin eksikliği belirtileri, hastalık ileri boyutlara ulaşmadığı sürece kendisini belli etmeyebilir. Semptomların ortaya çıkması durumunda ise B12 vitamin eksikliği belirtileri;

• Unutkanlık yaşanması,

• Kalp çarpıntısı,

• Dikkat eksikliği,

• Duygusal değişiklikler,

• Güçsüzlük,

• Üşüme,

• Halsizlik,

• Yorgunluk,

• Ciltte kuruluk,

• Kilo kaybı yaşanması,

• Saçlarda dökülme,

Olarak bilinmektedir.

B12 Vitamin Eksikliği Tedavi Edilmezse Ne olur?


B12 vitamini eksikliği bulunan bireyler B12 vitamin eksikliği tedavi edilmezse ne olur sorusu gündeme geliyor. B12 vitamin eksikliği tedavi edilmediği durumlarda sinir sistemi
hasarları, yürüme ve hareket etme problemleri meydana gelir. Kişinin denge ve koordinasyon sorunları yaşamasına sebep olur.

D Vitamini Eksikliği Nedir?


Sağlıklı bir bünye oluşturmak adına D vitamini oranı oldukça önemlidir. Güneş ışınlarının ciltteki kimyasalı aktif bir vitamin formuna dönüştürmesi sonucunda D vitamini meydana gelir. D vitaminin oluşamaması durumunda ise D vitamini eksikliği oluşur.

D Vitamini Eksikliği Belirtileri Nelerdir?


D vitamini eksikliğinin seviyesine göre D vitamini eksikliği belirtileri değişiklik göstermektedir. D vitamini hastalarında görülen genel D vitamini eksikliği belirtileri;

• Vücutta ağrı,

• Ruh hali dengesizlikleri,

• Yürümede güçlük,

• Kilo vermede zorluk,

• Yoğun baş ağrısı,

• Depresyon,

• Uyku problemleri,

• Gözaltı morlukları,

• Terleme problemleri,

D Vitamini Eksikliği Kimlerde Görülür?


Vitamin eksikliğinin gündeme gelmesiyle birlikte D vitamini eksikliği kimlere görülür? Sorusu gündeme geliyor. D vitamini eksikliği pek çok kişide gözlemlenebilen vitamin eksiklerinden birisidir. Alanında uzman doktorlar d vitamini eksikliği kimlerde görülür sorusuna birbirinden farklı pek çok görüş bildiriyor. D vitamini eksikliği;

• Açık tenli kişilerde,

• Yaşlılarda,

• Kapalı kıyafetler giyenlerde,

• Böbrek hastalığı olanlarda,

• Gebelerde,

• Beslenme bozukluğu problemi olanlarda,

• Yüksek faktörlü güneş kremi kullananlarda,

Görülmektedir.

D Vitamini Hangi Besinlerde Var?


D vitamini hangi besinlerde var sorusunun sorulması üzerinde alanında uzman doktorlar;

• Ton balığı

• Süt

• Yumurta

• Tahıllı gıdalar

• Mantar

Grubunda d vitamini bulunduğunu açıklamıştır. Bu gıda grubunun tüketilmesiyle birlikte d vitamini seviyesinde artış sağlanabilmektedir.



Vitamin eksikliği belirtileri görülmesi durumunda sağlık ocakları ya da aile sağlık merkezlerinden vitamin takviyesi alınmalıdır.

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