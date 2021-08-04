Vitamin Eksikliği Nedir? Vitamin Eksikliği Belirtileri B12 Vitamini

Vücudun aldığı vitaminleri kullanabilir hale getirmesi gerekmektedir. Vücudun vitaminleri kullanamaz duruma gelmesi ise vitamin eksikliği olarak adlandırılmaktadır. Çeşitli vitaminlerin kullanılıyor olması sebebiyle vitamin eksikliği sebepleri ve sonuçları değişiklik göstermektedir. Bireylerin hangi tür vitamin eksikliği yaşadığının belirlenmesinin ardından tetikleyici faktörler tespit edilebilmektedir.





Vitamin Eksikliği Belirtileri Nelerdir?



B12 Vitamin Eksikliği Neden Olur?



B12 Vitamin Eksikliği Belirtileri Nedir?



B12 Vitamin Eksikliği Tedavi Edilmezse Ne olur?



D Vitamini Eksikliği Nedir?



D Vitamini Eksikliği Belirtileri Nelerdir?



D Vitamini Eksikliği Kimlerde Görülür?



D Vitamini Hangi Besinlerde Var?

• Unutkanlık,• Güçsüzlük,• Üşüme,• Yorgunluk,• Dikkatsizlik,• Odaklanma problemleri,Olarak bilinmektedir. Vitamin eksikliğinin seviyesine göre değişebilecek olan vitamin eksikliği belirtileri kişiden kişide farklılık göstermektedir.B12 Vitamin eksikliğinin yaşanmasıyla birlikte pek çok kişi B12 vitamin eksikliği neden olur? Sorusunu soruyor. B12 vitamin eksikliği çeşitli sebeplerden kaynaklanabilmektedir. Vejetaryen beslenme ya da mide küçültme ameliyatları B12 vitamin eksikliğinin sebebi olabilir.• Vejetaryen beslenme,• Katı diyetler,• Mide küçültme ameliyatı,• Kansızlık,• Hamilelik,• Çölyak hastalığı,• Crohn hastalığı,Olarak belirtilmektedir. Midede asit üretiminin azalmasını sağlayan mide ilaçları da B12 vitamini eksikliğine sebep olabilir., hastalık ileri boyutlara ulaşmadığı sürece kendisini belli etmeyebilir. Semptomların ortaya çıkması durumunda ise B12 vitamin eksikliği belirtileri;• Unutkanlık yaşanması,• Kalp çarpıntısı,• Dikkat eksikliği,• Duygusal değişiklikler,• Güçsüzlük,• Üşüme,• Halsizlik,• Yorgunluk,• Ciltte kuruluk,• Kilo kaybı yaşanması,• Saçlarda dökülme,Olarak bilinmektedir.B12 vitamini eksikliği bulunan bireyler B12 vitamin eksikliği tedavi edilmezse ne olur sorusu gündeme geliyor. B12 vitamin eksikliği tedavi edilmediği durumlarda sinir sistemihasarları, yürüme ve hareket etme problemleri meydana gelir. Kişinin denge ve koordinasyon sorunları yaşamasına sebep olur.Sağlıklı bir bünye oluşturmak adına D vitamini oranı oldukça önemlidir. Güneş ışınlarının ciltteki kimyasalı aktif bir vitamin formuna dönüştürmesi sonucunda D vitamini meydana gelir. D vitaminin oluşamaması durumunda ise D vitamini eksikliği oluşur.D vitamini eksikliğinin seviyesine göredeğişiklik göstermektedir. D vitamini hastalarında görülen genel D vitamini eksikliği belirtileri;• Vücutta ağrı,• Ruh hali dengesizlikleri,• Yürümede güçlük,• Kilo vermede zorluk,• Yoğun baş ağrısı,• Depresyon,• Uyku problemleri,• Gözaltı morlukları,• Terleme problemleri,Vitamin eksikliğinin gündeme gelmesiyle birlikte D vitamini eksikliği kimlere görülür? Sorusu gündeme geliyor. D vitamini eksikliği pek çok kişide gözlemlenebilen vitamin eksiklerinden birisidir. Alanında uzman doktorlar d vitamini eksikliği kimlerde görülür sorusuna birbirinden farklı pek çok görüş bildiriyor.• Açık tenli kişilerde,• Yaşlılarda,• Kapalı kıyafetler giyenlerde,• Böbrek hastalığı olanlarda,• Gebelerde,• Beslenme bozukluğu problemi olanlarda,• Yüksek faktörlü güneş kremi kullananlarda,Görülmektedir.sorusunun sorulması üzerinde alanında uzman doktorlar;• Ton balığı• Süt• Yumurta• Tahıllı gıdalar• MantarGrubunda d vitamini bulunduğunu açıklamıştır. Bu gıda grubunun tüketilmesiyle birlikte d vitamini seviyesinde artış sağlanabilmektedir.görülmesi durumunda sağlık ocakları ya da aile sağlık merkezlerinden vitamin takviyesi alınmalıdır.